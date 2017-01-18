ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Reliance Sibur Elastomers Private Limited (RSEPL), совместное предприятие СИБУРа и Reliance Industries Limited (RIL), объявило о планах строительства на базе интегрированного нефтехимического комплекса Reliance Industries Limited в г. Джамнагаре (Индия) первого в Южной Азии производства галогенированного бутилкаучука. В настоящее время проект находится на стадии проектирования.

На данной промышленной площадке возводится принадлежащий совместному предприятию комплекс по производству бутилкаучука мощностью 120 тыс. тонн в год. В зависимости от конъюнктуры рынка и спроса на продукцию до 60 тыс. тонн в год из этого объёма может быть направлено в качестве сырья на выпуск галогенированного бутилкаучука на новом производстве.

"Производство галобутилкаучука RSEPL будет ориентировано на удовлетворение растущего высокими темпами спроса на данную продукцию со стороны крупнейших индийских и международных производителей шин, чьи инвестиции в развитие шинной отрасли могут достичь 150 млрд рупий, и фармацевтических компаний. Совокупные темпы годового прироста спроса на галобутилкаучук в Индии составят 8-10% в ближайшие несколько лет благодаря росту популярности бескамерных шин в Индии и в соседних странах, а также значительным инвестициям в производство укупорочных средств для фармацевтической продукции и внутренних покрытий ёмкостей и резервуаров", - прокомментировал Нихил Месвани, исполнительный директор Reliance Industries Limited.

"Индия является привлекательным направлением для инвестирования с учётом растущего спроса на синтетический каучук на локальном рынке, хорошего инвестиционного климата штата Гуджарат, развитой инфраструктуры и доступности сырья с площадки мирового уровня RIL. Успешный опыт сотрудничества с нашим партнёром и правительством штата создаёт благоприятные предпосылки для расширения присутствия СИБУРа в Индии", - отметил Председатель Правления СИБУР Дмитрий Конов.

Продукция RSEPL позволит заменить импортные аналоги, таким образом стимулируя реализацию национальной программы Make in India ("Делай в Индии"). Ввод объекта в эксплуатацию уже строящегося производства бутилкаучука запланирован в 2018 году.