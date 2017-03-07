ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Судно активно достраивается: монтируются электрощиты, изолируются помещения, прокладывается магистральный кабель, устанавливаются узлы анодной защиты, монтируются и испытываются трубопроводы. Швартовные испытания начнутся в мае. Предварительно заводские ходовые испытания намечены на сентябрь. До конца года "Иван Хурс" должен быть передан заказчику.

Строительство корабля всегда основывается на широкой внутриотраслевой кооперации. Комплектующие, агрегаты для судна "Иван Хурс" поставляют "Балтийский завод-Судостроение", "Севмаш", Коломенский завод и многие другие, как крупные, так и небольшие промышленные предприятия России - общим количеством до нескольких сотен. Не всем поставщикам удаётся выполнять свои обязательства в соответствии с согласованным графиком. Так, на год вынужденно перенёс поставку своей продукции Уральский дизель-моторный завод. Есть отставания и по ряду других поставок. Но Северная верфь, мобилизуя собственные резервы, прилагает максимум усилий, чтобы сдать заказ в контрактные сроки.

"Иван Хурс", названный в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 - 28.12.2002), внёсшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначен для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач и строится для замены выслуживших срок аналогов предыдущих поколений. Проектант - ПАО "ЦКБ "Айсберг". У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением. "Иван Хурс" имеет отличные мореходные качества. Флагман этой серии, "Юрий Иванов", передан заказчику в 2014 году.