ОРЕАНДА-НОВОСТИ. SKODA продолжает уверенный рост: в первой половине 2017 года чешский производитель вновь увеличил объём продаж, выручку и операционную прибыль.

Новый рекорд: клиентам было передано 585 000 автомобилей, рост составил 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По состоянию на конец июня выручка от продаж выросла на 22,6% до 8,72 миллиардов евро

Операционная прибыль: 860 миллионов евро, рост на 25,5%

С января по июнь клиентам было передано 585 000 автомобилей - на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от продаж выросла на 22,6% и достигла 8,72 миллиардов евро, впервые в истории компании преодолев отметку в 8 миллиардов. По сравнению с первой половиной 2016 года операционная прибыль увеличилась на 25,5% до 860 миллионов евро.

"Марка SKODA продемонстрировала уверенный рост в первой половине 2017 года, - прокомментировал председатель Совета директоров SKODA Бернхард Майер (Bernhard Maier). - Наше привлекательное продуктовое портфолио в феврале пополнилось долгожданной новинкой SKODA KODIAQ, очень тепло встреченной покупателями. Растущий спрос на автомобили бренда обеспечивает полную загрузку наших производственных мощностей и вселяет оптимизм по поводу второй половины года. Мы рассчитываем, что запуск компактного SUV SKODA KAROQ на европейских рынках в четвёртом квартале станет новым импульсом для роста продаж".

Выручка от продаж в первом полугодии увеличилась на 22,6% до отметки 8,72 миллиардов евро (первая половина 2016 года: 7,114 миллиардов евро). За тот же период операционная прибыль выросла на 25,5%, достигнув 860 миллионов евро (первая половина 2016 года: 685 миллионов евро). Рентабельность продаж достигла 9,9% против 9,6% в первом полугодии 2016, а чистый денежный поток составил 1,159 миллиардов евро (первая половина 2016 года: 583 миллиона евро).

"Непростая ситуация на рынке - это вызов для всей индустрии, - говорит Клаус-Дитер Шурманн (Klaus-Dieter Schurmann), финансовый директор SKODA. - Отличные результаты SKODA являются подтверждением финансовой устойчивости компании. Рост объёма продаж и актуальный модельный ряд стали ключевыми факторами для роста прибыльности. Курсы обмена валют также сыграли нам на руку, оказав положительное влияние на показатели первого полугодия".

В рамках Стратегии-2025 чешский бренд продолжит расширение продуктовой линейки. Ключевым элементом стратегии станет продолжающаяся экспансия в сегменте SUV. Так, первый внедорожник марки SKODA KODIAQ успешно дебютировал на мировых рынках - с начала февраля клиентам было передано 27 100 экземпляров этой модели. Представив SKODA KAROQ, компания сделала ещё один важный шаг в этом направлении. Мировая премьера нового компактного SUV состоялась 18 мая в Стокгольме.