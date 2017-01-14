Смоленская АЭС получит новое оборудование
14.01.2017, 17:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ ОАО «Вента» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») одержало победу в конкурсе на поставку рекуператора для установки сжигания, входящей в комплекс по переработке радиоактивных отходов Смоленской АЭС.
В 2006 году «Вента» изготовила для Смоленской атомной станции установку сжигания твердых и жидких горючих радиоактивных отходов и цементации золы. В ней радиоактивные отходы сжигаются в камерной колосниковой печи. Рекуператор при этом испытывает серьезные температурные нагрузки и требует периодической замены. Дымовые же газы, после очистки от радиоактивных аэрозолей и высокотоксичных веществ, выбрасываются в атмосферу. При этом они полностью соответствуют как российским, так и международным экологическим нормативам.
Рекуператор, который предстоит изготовить ОАО «Вента», является оборудованием 3-го класса безопасности. Для производства такого оборудования предприятие должно иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для атомных станций, а также специальные программы обеспечения качества, разработанные в соответствии с требованиями федеральных норм в области использования атомной энергии. Всем этим требованиям ОАО «Вента» отвечает.
В 2006 году «Вента» изготовила для Смоленской атомной станции установку сжигания твердых и жидких горючих радиоактивных отходов и цементации золы. В ней радиоактивные отходы сжигаются в камерной колосниковой печи. Рекуператор при этом испытывает серьезные температурные нагрузки и требует периодической замены. Дымовые же газы, после очистки от радиоактивных аэрозолей и высокотоксичных веществ, выбрасываются в атмосферу. При этом они полностью соответствуют как российским, так и международным экологическим нормативам.
Рекуператор, который предстоит изготовить ОАО «Вента», является оборудованием 3-го класса безопасности. Для производства такого оборудования предприятие должно иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для атомных станций, а также специальные программы обеспечения качества, разработанные в соответствии с требованиями федеральных норм в области использования атомной энергии. Всем этим требованиям ОАО «Вента» отвечает.