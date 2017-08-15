Стали известны технические характеристики LADA Vesta Sport
15.08.2017, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Стали известны некоторые технические характеристики и детали самой мощной серийной версии седана LADA Vesta, которая получит приставку Sport в названии. Производство новинки планируется начать в феврале следующего года, а у дилеров первые автомобили должны появиться в апреле 2018 года.
Судя по фотографиям предсерийного варианта, на котором ездит генеральный директор LADA Ижевск Михаил Рябов, седан получит 1,8-литровый бензиновый двигатель. Силами отделения LADA Sport его форсируют до 149 л.с. На силовом агрегате появятся новые распредвалы, впуск и выпуск, будет перепрограммирован блок управления двигателем. Кроме того, у LADA Vesta Sport будет и более доступный вариант, который получит 1,6-литровый двигатель мощностью 140 л.с. (им сегодня оснащается LADA Kalina NFR). Не исключают в LADA Sport и подготовки экстремальной версии с форсированным до 180 л.с. 1,8-литровым двигателем. Однако такой вариант если и пойдёт в серию, то станет эксклюзивным.
По данным паблика RCI в соцсети Вконтакте, седан LADA Vesta Sport получит более мощные тормоза (задние будут также дисковыми), иные пружины и амортизаторы, которые сделают подвеску более жесткой. У седана будет оригинальный аэродинамический пакет. На фотографии салона заметны сиденья с развитой боковой поддержкой, которые также появятся и на серийной версии.
Судя по фотографиям предсерийного варианта, на котором ездит генеральный директор LADA Ижевск Михаил Рябов, седан получит 1,8-литровый бензиновый двигатель. Силами отделения LADA Sport его форсируют до 149 л.с. На силовом агрегате появятся новые распредвалы, впуск и выпуск, будет перепрограммирован блок управления двигателем. Кроме того, у LADA Vesta Sport будет и более доступный вариант, который получит 1,6-литровый двигатель мощностью 140 л.с. (им сегодня оснащается LADA Kalina NFR). Не исключают в LADA Sport и подготовки экстремальной версии с форсированным до 180 л.с. 1,8-литровым двигателем. Однако такой вариант если и пойдёт в серию, то станет эксклюзивным.
По данным паблика RCI в соцсети Вконтакте, седан LADA Vesta Sport получит более мощные тормоза (задние будут также дисковыми), иные пружины и амортизаторы, которые сделают подвеску более жесткой. У седана будет оригинальный аэродинамический пакет. На фотографии салона заметны сиденья с развитой боковой поддержкой, которые также появятся и на серийной версии.
Источник: https://www.autostat.ru