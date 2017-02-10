ОРЕАНДА-НОВОСТИ На строительной площадке «Ростов-Арене» завершены более чем на 60 процентов штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.



На сегодняшний день на стройплощадке «Ростов-Арены» на 90% завершена кладка перегородок из кирпича, на 85% - кладка наружных стен и перегородок, на 77% - установка сборных элементов настила трибун.



Ведется монтаж системы медиафасада; всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м. Продолжается монтаж витражей и оконных блоков, идет монтаж лифтов и установка дверей.



На 83% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона. Идет благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений спортивного сооружения.



Строительная готовность «Ростов-Арены» - около 70%. Окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.