Свердловские вентиляторы будут установлены на новой ветке московского метро
20.03.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В конце марта шесть вентиляторов серии ВОМ-24Р, произведённые на АМЗ «Вентпром» (г. Артёмовский) в Свердловской облсти, будут отправлены на Московский метрополитен для установки на Люблинско-Дмитровской ветке, на строящемся отрезке от станции «Кировско-Разумовская» до станции «Силигерская».
Напомним, расширение рынков сбыта и выпуск импортозамещающей продукции являются приоритетными направлениями в развитии промышленности, обозначенной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Конструктивно усовершенствованные вентиляторы АМЗ «Вентпром» обладают уникально низкими шумовыми характеристиками - менее 98 дБ, что исключает негативное воздействие вредных факторов на персонал метрополитена и городских жителей, сообщает пресс-служба предприятия.
«Все станции метро, которые построены в Москве за последние пять лет, укомплектованы вентиляторами «Вентпрома». Нареканий по работе этих тоннельных вентиляторов не было, они соответствуют всем требованиям по качеству, надежности и безаварийности, предъявляемым эксплуатацией», - приводятся в сообщении слова представителя АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций Московского метрополитена) Фёдора Хренникова.
В настоящее время метрополитенами Москвы, Санкт-Петербурга, Баку, Минска, Екатеринбурга, Харькова, Нижнего Новгорода используется порядка 700 вентиляторов серии ВОМ, с диаметром рабочих колес от 1,1 до 2,4 метров. Также в сообщении уточняется, что всего в Московском метрополитене установлено более 1,5 тысяч вентиляторов различной модификации сконструированных и изготовленных на Артёмовском машиностроительном заводе.
Напомним, расширение рынков сбыта и выпуск импортозамещающей продукции являются приоритетными направлениями в развитии промышленности, обозначенной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Конструктивно усовершенствованные вентиляторы АМЗ «Вентпром» обладают уникально низкими шумовыми характеристиками - менее 98 дБ, что исключает негативное воздействие вредных факторов на персонал метрополитена и городских жителей, сообщает пресс-служба предприятия.
«Все станции метро, которые построены в Москве за последние пять лет, укомплектованы вентиляторами «Вентпрома». Нареканий по работе этих тоннельных вентиляторов не было, они соответствуют всем требованиям по качеству, надежности и безаварийности, предъявляемым эксплуатацией», - приводятся в сообщении слова представителя АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций Московского метрополитена) Фёдора Хренникова.
В настоящее время метрополитенами Москвы, Санкт-Петербурга, Баку, Минска, Екатеринбурга, Харькова, Нижнего Новгорода используется порядка 700 вентиляторов серии ВОМ, с диаметром рабочих колес от 1,1 до 2,4 метров. Также в сообщении уточняется, что всего в Московском метрополитене установлено более 1,5 тысяч вентиляторов различной модификации сконструированных и изготовленных на Артёмовском машиностроительном заводе.