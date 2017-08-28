ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тверской вагоностроительный завод (ОАО "ТВЗ" входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") выполнил контракт на поставку в Казахстан 45 пассажирских вагонов. Впервые получателями подвижного состава стали частные перевозчики.

Движущей силой в вопросе обновления подвижного состава, используемого частными операторами пассажирских перевозок, стало правительство Республики Казахстан. Оно предложило перевозчикам принять участие в конкурсе на обслуживание социальных маршрутов, субсидируемых государством, потребовав при этом обеспечить высокое качество перевозок, в том числе и за счёт обновления подвижного состава. По итогам конкурса в конце 2016 года социальные маршруты были распределены между крупнейшим национальным оператором - "Казахстан Темир Жолы" ("Казахстанские железные дороги") и несколькими частными компаниями, часть из которых обратилась с предложением о закупке новых вагонов в Трансмашхолдинг. По результатам переговоров были достигнуты договорённости и при участии АО "Российский экспортный центр", АО "Росэксимбанк" и АО "БРК-Лизинг" (Казахстан) заключены сделки. В соответствии с ними Тверской вагоностроительный завод изготовил и поставил заказчикам 39 плацкартных (модель 61-4447.02) и 6 купейных вагонов (серия 61-4440). Весь поставленный подвижной состав рассчитан на движение со скоростью 160 км/ч и эксплуатацию на протяжении 40 лет. Вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами, установками кондиционирования воздуха, системой обеззараживания воды. Для каждого пассажира предусмотрена персональная розетка для подзарядки электронных устройств. Самым существенным отличием от вагонов этих серий, поставлявшихся в Казахстан ранее, является усовершенствованный пульт управления, созданный на основе современной системы контроля и диагностики.

Со спецификой работы нового пульта, особенностями эксплуатации и технического обслуживания новых купейных и плацкартных пассажирских вагонов специалисты компаний-перевозчиков ТОО "Турксиб Астана" и ТОО "Арлан-Транс-Астана" ознакомились во время обучения, которое они прошли на базе учебного центра ТВЗ.

В ходе заключения и выполнения контрактов проработана схема финансирования, выстроенная с учётом мер государственной поддержки развития отечественной промышленности и экспортных поставок, использующая потенциал АО "Российский экспортный центр" и АО "Росэксимбанк".