"Трансстроймеханизация" продолжает реконструкцию трассы Владивосток – Находка – порт Восточный
13.01.2017, 21:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ООО "Трансстроймеханизация" (входит в группу "Мостотрест") построит третью очередь автомобильной дороги Владивосток - Находка с 18,5 км по 40,8 км в рамках госконтракта с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Данный участок является продолжением масштабной реконструкции автомагистрали Владивосток – Находка – порт Восточный, которая реализуется в соответствии с федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и в рамках развития международного транспортного коридора "Приморье-1".
В ходе реализации третьего этапа строительства будет построен новый участок дороги протяжённостью 22 км, 3 транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 км, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти 2 км. Стоимость контракта составляет 20,67 млрд рублей, сроки проведения работ – 2017-2020 гг. Заказчик проекта – Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Строящаяся автомобильная дорога Владивосток – Находка - порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1". Трасса станет важной транспортной артерией юга Приморского края и свяжет между собой три крупных порта России - Владивосток, Находку и порт Восточный, а также южные районы Приморского края.
Первый участок автодороги – от трассы Владивосток - Хабаровск до развязки близ аэропорта Кневичи – был построен в 2013 г. Второй участок – обход города Артёма – построен специалистами ООО "Трансстроймеханизация" и введён в эксплуатацию в августе 2016 г. в соответствии с условиями контракта. Участие компании в реализации следующего этапа строительства позволит обеспечить единство технологического процесса и качество проведения работ, а также гарантирует соблюдение сроков строительства в соответствии с требованиями заказчика.
Третий участок трассы будет проходить в обход населённых пунктов Штыково, Шкотово, Смоляниново и обеспечит скоростной проезд до городского округа Большой Камень, в том числе к судостроительному комплексу "Звезда" и жилым микрорайонам. Это позволит сократить протяжённость пути от Владивостока до Большого Камня на 22 км.
Международный транспортный коридор "Приморье-1" является составной частью международного транспортного коридора "Суйфэньхэ" (коридор 3) – Владивосток – Гродеково – Суйфэньхэ – Харбин – Маньчжурия – Забайкальск – Чита – Транссиб в соответствии с Концепцией коридоров Экономической конференции стран Северо-Восточной Азии и федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Реализация данного транспортного коридора приведёт к тому, что через порты Приморского края будет проходить значительное количество международного транзита из Китая, Японии, Монголии, Австралии, стран Северной Америки.
ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ) – дочерняя компания ПАО "Мостотрест". Осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, таких как автомобильные дороги и аэропорты. Компания работает в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах, является главным исполнителем по проектам строительства участков платной трассы "Москва–Санкт-Петербург" и реконструкции автомобильной дороги М-11 "Нарва", ведёт реконструкцию аэропортов Шереметьево, г. Уфы, г. Ростова-на-Дону, г. Нижнего Новгорода, г. Хабаровска, г. Норильска, строительство и реконструкцию автомобильных дорог М-4 "Дон", М-9 "Балтия", М-10 "Россия".
ПАО "Мостотрест" – крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства, представленная во всех основных и смежных сегментах рынка, участник первых в России проектов государственно-частного партнёрства. По данным независимого отраслевого консультанта EMBS Group, в 2015 году "Мостотрест" занял 13,9% российского рынка строительства транспортной инфраструктуры.
Основными направлениями бизнеса группы "Мостотрест" являются строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских мостов), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры; оказание услуг по содержанию, ремонту и оперированию автомобильными дорогами. Также в 2012 году группа "Мостотрест" вошла в новый сегмент – управление дорожными концессиями.
Компания была основана в 1930 году для строительства внеклассных и больших мостов.
В настоящее время "Мостотрест" принимает участие в реализации ряда сложных комплексных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, таких как строительство четвёртого участка (км 208 – км 258) и шестого участка (км 334 – км 543) скоростной автомобильной дороги М?11 "Москва – Санкт-Петербург", строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-4 "Дон", строительство транспортного перехода через Керченский пролив.
Акционерная структура ПАО "Мостотрест":
94,2% – ОАО "ТФК-Финанс";
5,8% – в свободном обращении.
В ходе реализации третьего этапа строительства будет построен новый участок дороги протяжённостью 22 км, 3 транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 км, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти 2 км. Стоимость контракта составляет 20,67 млрд рублей, сроки проведения работ – 2017-2020 гг. Заказчик проекта – Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Строящаяся автомобильная дорога Владивосток – Находка - порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1". Трасса станет важной транспортной артерией юга Приморского края и свяжет между собой три крупных порта России - Владивосток, Находку и порт Восточный, а также южные районы Приморского края.
Первый участок автодороги – от трассы Владивосток - Хабаровск до развязки близ аэропорта Кневичи – был построен в 2013 г. Второй участок – обход города Артёма – построен специалистами ООО "Трансстроймеханизация" и введён в эксплуатацию в августе 2016 г. в соответствии с условиями контракта. Участие компании в реализации следующего этапа строительства позволит обеспечить единство технологического процесса и качество проведения работ, а также гарантирует соблюдение сроков строительства в соответствии с требованиями заказчика.
Третий участок трассы будет проходить в обход населённых пунктов Штыково, Шкотово, Смоляниново и обеспечит скоростной проезд до городского округа Большой Камень, в том числе к судостроительному комплексу "Звезда" и жилым микрорайонам. Это позволит сократить протяжённость пути от Владивостока до Большого Камня на 22 км.
Международный транспортный коридор "Приморье-1" является составной частью международного транспортного коридора "Суйфэньхэ" (коридор 3) – Владивосток – Гродеково – Суйфэньхэ – Харбин – Маньчжурия – Забайкальск – Чита – Транссиб в соответствии с Концепцией коридоров Экономической конференции стран Северо-Восточной Азии и федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Реализация данного транспортного коридора приведёт к тому, что через порты Приморского края будет проходить значительное количество международного транзита из Китая, Японии, Монголии, Австралии, стран Северной Америки.
ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ) – дочерняя компания ПАО "Мостотрест". Осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, таких как автомобильные дороги и аэропорты. Компания работает в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах, является главным исполнителем по проектам строительства участков платной трассы "Москва–Санкт-Петербург" и реконструкции автомобильной дороги М-11 "Нарва", ведёт реконструкцию аэропортов Шереметьево, г. Уфы, г. Ростова-на-Дону, г. Нижнего Новгорода, г. Хабаровска, г. Норильска, строительство и реконструкцию автомобильных дорог М-4 "Дон", М-9 "Балтия", М-10 "Россия".
ПАО "Мостотрест" – крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства, представленная во всех основных и смежных сегментах рынка, участник первых в России проектов государственно-частного партнёрства. По данным независимого отраслевого консультанта EMBS Group, в 2015 году "Мостотрест" занял 13,9% российского рынка строительства транспортной инфраструктуры.
Основными направлениями бизнеса группы "Мостотрест" являются строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских мостов), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры; оказание услуг по содержанию, ремонту и оперированию автомобильными дорогами. Также в 2012 году группа "Мостотрест" вошла в новый сегмент – управление дорожными концессиями.
Компания была основана в 1930 году для строительства внеклассных и больших мостов.
В настоящее время "Мостотрест" принимает участие в реализации ряда сложных комплексных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, таких как строительство четвёртого участка (км 208 – км 258) и шестого участка (км 334 – км 543) скоростной автомобильной дороги М?11 "Москва – Санкт-Петербург", строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-4 "Дон", строительство транспортного перехода через Керченский пролив.
Акционерная структура ПАО "Мостотрест":
94,2% – ОАО "ТФК-Финанс";
5,8% – в свободном обращении.