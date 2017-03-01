ОРЕАНДА-НОВОСТИ. GM-АВТОВАЗ с 1 марта 2017 года повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций на 1990 рублей. Таким образом, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составит 585990 рублей, LC – 626990 рублей, LE – 668990 рублей, LE+ – 711990 рублей, GL – 664990 рублей, GLC – 698990 рублей, LE «Камуфляж» – 678990 рублей, LE+ «Камуфляж» – 721990 рублей, специальная серия Special Edition – 711990 рублей. Повышение цен на автомобили связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами, сообщает пресс-служба СП. Отметим, что это уже второе повышение цен на Chevrolet Niva в этом году – в прошлый раз прайс-лист на эту модель был обновлён с 1 января 2017 года.

Напомним, ранее GM-АВТОВАЗ продлил действие программы обновления парка колёсных транспортных средств, предусматривающей приобретение автомобиля Chevrolet Niva на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 31 марта 2017 года. Сумма скидки по программе утилизации составляет 40 тыс. рублей, по программе trade-in – 30 тыс. рублей. Таким образом, стартовая цена Chevrolet Niva с учётом специального предложения начинается от 545990 рублей.

Кроме того, GM-АВТОВАЗ совместно с ВТБ 24 запустил программу стимулирования розничных продаж на покупку автомобилей Chevrolet Niva. Программа позволяет получить кредит при первоначальном взносе от 20% или 40% на один, два или три года.