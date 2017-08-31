ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ульяновский автозавод и фермерский кооператив LavkaLavka объявили о начале сотрудничества сроком на три года, в рамках которого теперь стало возможным приобрести новый коммерческий автомобиль УАЗ «Профи» за криптовалюту BioCoin.



Выпуск валюты стал основой проекта строительства блокчейн-платформы лояльности BioCoin от LavkaLavka. Основа технологического решения платформы – универсальный блокчейн-модуль, который может работать со множеством международных систем лояльности и «превращать» начисляемые клиентам бонусы и баллы в криптовалюту.



Все клиенты магазинов, ресторанов и других бизнес-проектов, вступивших в блокчейн-платформу лояльности BioCoin, за каждую покупку в этих заведениях получают вместо баллов вознаграждение в криптовалюте BIO на свой персональный криптокошелёк. В качестве вознаграждения за каждую покупку клиент получает валюту, которой он может оплатить товары в любом партнерском проекте платформы лояльности BioCoin, или продать ее на бирже, где вскоре окажется криптовалюта, по более выгодному курсу.



Пока система и приём биокоинов работают в тестовом режиме. LavkaLavka и некоторые партнеры биокоина уже начали приём криптовалюты. Полноценно она будет запущена в ноябре 2017 года, после ICO, когда биокоины будут размещены для свободной продажи инвесторам. Интеграция компании УАЗ в платформу начнется уже сейчас, но полноценно расплачиваться биокоинами за машины можно будет после ICO.



"В преддверии запуска нового коммерческого автомобиля УАЗ "Профи" мы озадачились над созданием новых современных удобных сервисов для наших клиентов, которые ценят своё время и деньги. Благодаря сотрудничеству с LavkaLavkа, мы выходим на новый уровень взаимодействия с нашими потребителями. УАЗ – первый российский автопроизводитель, который предлагает приобрести за криптовалюту (биокоины) новый коммерческий грузовой автомобиль УАЗ «Профи». Сейчас мы находимся на стадии серьезной проработки механизма работы с биокоинами и уже к концу этой осени обязательно начнем их внедрение и приём", - так прокомментировал сделку генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов.



«Покупатель автомобиля «УАЗ» получает в виде баллов криптовалюту, оплачивает ей продукты в магазинах или блюда в кафе. Фермер получает от кооператива биокоины в счет поставок продукции и покупает на них автомобиль. При этом УАЗ уже может использовать биокоины в расчетах с дилерами, а они с покупателями, которые снова отправляются в наши магазины за продуктами. Или, наоборот, покупая продукты от фермеров и накапливая криптовалютные баллы, клиенты могут потратить их на машину», - сообщил основатель LavkaLavkа и платформы Biocoin Борис Акимов.