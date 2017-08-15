ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод перешёл на режим трёхдневной рабочей недели, которая будет действовать с 11 августа и до конца месяца, в дальнейшем такой график могут продлить.

"Режим трёхдневной рабочей недели вводится с 11 августа до конца месяца. Далее мы будем смотреть по загрузке предприятия. Ранее УАЗ зарезервировал возможность перехода на режим неполного рабочего времени до конца 2017 года", - сообщили в пресс-службе предприятия. Как отмечается, все льготы для сотрудников во время периода работы в режиме неполной рабочей недели будут сохранены в полном объёме.

С начала года УАЗ работал в режиме пятидневной рабочей недели. Завод приостанавливал работу конвейера с 24 июля по 6 августа в связи с проведением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод резервирует возможность перехода на режим неполного рабочего времени в период с 11 августа до 31 декабря.