ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод в ближайшие три года планирует увеличить объем поставок на экспорт до 20 тысяч автомобилей в год, что должно составить порядка 30% в общем объёме продаж бренда. Об этом заявил директор по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев, отметив, что достичь данных показателей компания планирует в первую очередь за счет расширения географии поставок и выхода на новые рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Для этого в настоящий момент на Ульяновском автозаводе идет реализация проектов по созданию адаптированных продуктов под потребности зарубежных рынков, сообщает пресс-служба УАЗа. Среди них – разработка автомобилей семейства УАЗ «Патриот» с дизельным двигателем, создание «климатических» версий автомобилей УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап» и УАЗ «Хантер» для стран с жарким климатом, которое предусматривает две модификации «влажный климат» и «жаркий климат» для стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Помимо этого, на 2018 год запланирован выпуск модели УАЗ «Хантер» с правым рулем и начало ее поставок в Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд.

Одновременно с этим УАЗ рассматривает возможности по организации локальной сборки совместно с региональными партнерами в Иране и Египте в 2018 году, а также созданию совместного предприятия по производству автомобилей УАЗ на территории Вьетнама. Это позволит компании осуществлять продажу автомобильной техники не только в данных регионах, но и близлежащих странах, таких как Ирак, Афганистан, Судан, Ливия, Лаос и Камбоджа. Помимо этого, в планах компании открытие ряда представительств на ключевых зарубежных рынках – Латинской Америке, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии в течение ближайших двух лет.

Ещё одним направлением поддержки экспортных продаж является разработка новых финансовых инструментов, которые предусматривают межгосударственное кредитование крупных корпоративных покупателей и финансирование операционной деятельности зарубежных дистрибуторов УАЗ. Напомним, что в декабре 2016 году УАЗ заключил соглашение о сотрудничестве с государственной корпорацией «Внешэкономбанк», «Банком развития Республики Беларусь» и «Банком БелВЭБ». В течение 2017 года аналогичные соглашения планируется заключить для финансирования поставок в Азербайджан, Казахстана и Киргизии.