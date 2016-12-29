ОРЕАНДА-НОВОСТИ Новогодние каникулы на УАЗе перейдут в плановую остановку конвейера предприятия, необходимую для модернизации и развития производства.



С 9 по 24 января будут проведены ежегодная инвентаризация, профилактические и ремонтные работы в прессовом, сварочном, окрасочном производствах и в производстве сборки и сдачи автомобилей. Выпуск автомобилей завод возобновит с 25 января 2017-го. Как отмечается, на Ульяновском автозаводе нет корпоративного отпуска, поэтому сотрудники, не задействованные в работах по модернизации и обслуживании оборудования, смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска.



По итогам одиннадцати месяцев 2016 года реализация автомобилей УАЗ на российском рынке увеличилась на 1% до 42939 единиц. Напомним, с октября Ульяновский автозавод вывел на рынок обновленные модели УАЗ «Патриот»,«Пикап» и«Карго». Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором остановили свой выбор 17023 покупателя (-4%).