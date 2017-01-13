Учные подвели итоги эколого-географических испытаний сортов сахарной свёклы
13.01.2017, 16:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве состоялось совместное совещание Федерального агентства научных организаций и Министерства сельского хозяйства России по вопросам развития селекции и генетики в агропромышленном комплексе. В заседании приняли участие министр сельского хозяйства Александр Ткачев, руководитель ФАНО России Михаил Котюков, директора научных организаций и представители бизнеса.
Директор Всероссийского научно-исследовательского института сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова Игорь Апасов представил доклад, посвященный итогам масштабных эколого-географических испытаний сортов сахарной свеклы, которые в этом году провело ФАНО России. Двенадцать гибридов этой сельхозкультуры (9 отечественных и 3 иностранных) были высажены в шести регионах России. Испытания проходили в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае и на Алтае.
Как показали исследования, отечественные семена по ряду показателей превосходят зарубежные аналоги, в частности, по содержанию сахара. Отечественные сорта также отличает высокая адаптивность к условиям возделывания.
«Современные гибриды отечественной селекции, такие как Рамоза, Конкурс, Смена, РМС 127, по комплексу хозяйственно-ценных признаков конкурентоспособны с лучшими зарубежными аналогами», - отметил И. Апасов.
Что касается урожайности, по словам ученого, в отдельных опытах отечественные гибриды незначительно уступили лучшим зарубежным аналогам по этому показателю. Разница не превысила 10% общего количества семян, допущенных для использования на рынке России.
По интегральному показателю – сбору сахара с 1 га гибриды отечественной селекции уступили зарубежным аналогам, в среднем, 0,1 т/га или 1,2 % при проведении опыта по двум различным методикам независимыми исполнителями.
Комментируя результаты эколого-географических испытаний, И. Апасов отметил, что при доработке существующих гибридов, особенно по выровненности корнеплодов, Россия сможет в короткие сроки существенно снизить зависимость от импорта зарубежных семян.
- Повышение технологического уровня отечественной селекции и ускоренное семеноводство новых гибридов позволит снизить импортозависимость отрасли не менее чем в 2 раза без ущерба для отечественных товаропроизводителей.
Директор Всероссийского научно-исследовательского института сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова Игорь Апасов представил доклад, посвященный итогам масштабных эколого-географических испытаний сортов сахарной свеклы, которые в этом году провело ФАНО России. Двенадцать гибридов этой сельхозкультуры (9 отечественных и 3 иностранных) были высажены в шести регионах России. Испытания проходили в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае и на Алтае.
Как показали исследования, отечественные семена по ряду показателей превосходят зарубежные аналоги, в частности, по содержанию сахара. Отечественные сорта также отличает высокая адаптивность к условиям возделывания.
«Современные гибриды отечественной селекции, такие как Рамоза, Конкурс, Смена, РМС 127, по комплексу хозяйственно-ценных признаков конкурентоспособны с лучшими зарубежными аналогами», - отметил И. Апасов.
Что касается урожайности, по словам ученого, в отдельных опытах отечественные гибриды незначительно уступили лучшим зарубежным аналогам по этому показателю. Разница не превысила 10% общего количества семян, допущенных для использования на рынке России.
По интегральному показателю – сбору сахара с 1 га гибриды отечественной селекции уступили зарубежным аналогам, в среднем, 0,1 т/га или 1,2 % при проведении опыта по двум различным методикам независимыми исполнителями.
Комментируя результаты эколого-географических испытаний, И. Апасов отметил, что при доработке существующих гибридов, особенно по выровненности корнеплодов, Россия сможет в короткие сроки существенно снизить зависимость от импорта зарубежных семян.
- Повышение технологического уровня отечественной селекции и ускоренное семеноводство новых гибридов позволит снизить импортозависимость отрасли не менее чем в 2 раза без ущерба для отечественных товаропроизводителей.