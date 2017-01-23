ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа НЛМК объявляет о публикации производственных результатов за 4 кв. и 12 мес. 2016 г.

В 2016 г. производство стали Группы НЛМК* увеличилось на 4% г/г до рекордных 16,6 млн т, продажи составили 15,9 млн т (стабильно г/г). Загрузка мощностей Группы по стали в 2016 году увеличилась на 3 п. п. г/г до 96%. В 4 кв. 2016 г. продажи составили 3,6 млн т (-4% г/г), производство стали увеличилось на 8% г/г до 4,2 млн т.

Ключевые показатели 12 мес. 2016 г.:

Производство стали* выросло на 4% г/г до 16,6 млн т на фоне роста производства на всех площадках.

Загрузка сталеплавильных мощностей Группы увеличилась на 3 п. п. г/г до 96%.

Продажи Группы составили 15,9 млн т (без изменения г/г).

Доля продаж готового проката выросла на 2 п. п. г/г до 64%.

Доли рынков в общем объёме продаж Группы:

Доля продаж продукции компаниями Группы в регионах непосредственного производства ("домашние рынки") составила 66% (без изменений г/г).

Доля продаж третьим лицам (кроме NBH) на внешних, по отношению к странам производства, рынках ("экспортные рынки") составила 34% (без изменений г/г).

Ключевые показатели 4 кв. 2016 г.:

Производство стали* выросло до 4,2 млн т (+8% г/г и +3% кв/кв) после завершения плановых ремонтных работ на Липецкой площадке в 3 кв. 2016 г.

Загрузка сталеплавильных мощностей Группы повысилась на 3 п. п. г/г до 95%

Продажи Группы составили 3,6 млн т (-4% г/г и -15% кв/кв) в связи со снижением поставок товарного чугуна (-73% г/г и -61% кв/кв).

Доля готового проката в общем портфеле продаж составила 62% (+6 п. п. г/г и -3 п. п. кв/кв).