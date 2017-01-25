В 2016 году "Северсталь" направила на ремонтную программу ЧерМК около 17 млрд рублей
25.01.2017, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ремонтные подразделения дивизиона "Северсталь Российская сталь" Центр "Промсервис" и Машиностроительный центр "ССМ-Тяжмаш", а также Центр "Домнаремонт" (входит в дивизион "Северсталь Российская сталь") и подрядные организации региона восстановили проектные параметры агрегатов по всей технологической цепочке.
"В 2016 году на Череповецком металлургическом комбинате завершено около 140 капитальных ремонтов промышленных агрегатов, – комментирует директор по ремонтам дивизиона "Северсталь Российская сталь" Сергей Добродей. – Всего на ремонтную программу направлено около 17 миллиардов рублей, что включает в себя как затраты на базовые ремонтные мероприятия, так и мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, безопасности и улучшение качества нашей продукции".
В течение года обновлены четыре доменные печи, две агломашины, основное оборудование в сталеплавильном производстве меткомбината, прокатные станы и другие агрегаты. Выполненные работы обеспечат надёжность эксплуатации оборудования и выпуск запланированных объёмов продукции.
Часть ремонтов совместили с реализацией инвестиционных проектов. При этом узлы и оборудование, которые влияют на качество готовой продукции, стали одними из основных фокусов внимания. Только при ремонте стана 2000 во втором листопрокатном цехе ЧерМК на эти цели направили порядка 340 миллионов рублей. Новое оборудование позволит точнее соблюдать допуски по ширине проката. Обновлённые пневматические баллоны дадут возможность увеличить давление воды при удалении окалины с полосы прокатываемого металла, благодаря чему значительно снизится вероятность возникновения дефекта на поверхности.
"В 2016 году на Череповецком металлургическом комбинате завершено около 140 капитальных ремонтов промышленных агрегатов, – комментирует директор по ремонтам дивизиона "Северсталь Российская сталь" Сергей Добродей. – Всего на ремонтную программу направлено около 17 миллиардов рублей, что включает в себя как затраты на базовые ремонтные мероприятия, так и мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, безопасности и улучшение качества нашей продукции".
В течение года обновлены четыре доменные печи, две агломашины, основное оборудование в сталеплавильном производстве меткомбината, прокатные станы и другие агрегаты. Выполненные работы обеспечат надёжность эксплуатации оборудования и выпуск запланированных объёмов продукции.
Часть ремонтов совместили с реализацией инвестиционных проектов. При этом узлы и оборудование, которые влияют на качество готовой продукции, стали одними из основных фокусов внимания. Только при ремонте стана 2000 во втором листопрокатном цехе ЧерМК на эти цели направили порядка 340 миллионов рублей. Новое оборудование позволит точнее соблюдать допуски по ширине проката. Обновлённые пневматические баллоны дадут возможность увеличить давление воды при удалении окалины с полосы прокатываемого металла, благодаря чему значительно снизится вероятность возникновения дефекта на поверхности.