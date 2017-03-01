ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «Рольф» в 2016 году реализовала 72640 новых автомобилей, что более чем на 16% выше показателя годичной давности. Таким образом, компания «Рольф» подтвердила абсолютное лидерство в продажах новых автомобилей среди российских дилеров.



Доля компании «Рольф» в продажах новых автомобилей в России в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом на 1,2 п.п. и составила 5,1%. Также «Рольф» стал лидером на российском рынке по корпоративным продажам с показателем 21858 проданных автомобилей. Доля розничных продаж новых автомобилей в кредит в компании «Рольф» по итогам 2016 года составила 41%.



Как отмечается, первенство компании «Рольф» на рынке базируется на сильных позициях во всех ключевых для компании брендах. Так, в 2016 году компания «Рольф» стала крупнейшим дилером деcяти иностранных брендов, реализовав: 20941 новый автомобиль Hyundai, что соответствует доле 14,4% в продажах корейского бренда на российском рынке; 8289 новых автомобилей Ford (19,5% от продаж бренда в России); 7596 новых автомобилей Skoda (13,7% в российских продажах марки); 6707 новых автомобилей Mitsubishi (40% от российского рынка марки); 2689 новых автомобилей Mazda (12,5% от продаж в масштабах страны); 264 автомобиля Jaguar и 1759 автомобилей Land Rover (12,7% и 19,3% в российских продажах двух марок соответственно); 320 новых автомобилей Chrysler и Jeep (что соответствует 24,6% доле рынка); 57 автомобилей Alfa Romeo (57% продаж марки в России).



Четырнадцать дилерских центров компании «Рольф» стали первыми по объемам продаж новых автомобилей с одной точки в рамках своих брендов: Alfa Romeo, Audi, Chrysler и Jeep, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Toyota.



Подразделение Blue Fish, отвечающее за продажу автотранспорта с пробегом, реализовало 33124 автомобиля, что также является лучшим результатом среди дилерских холдингов России. Продажи подразделения выросли за год на 48%.



Выручка компании «Рольф» увеличилась на 30% по отношению к предыдущему году. Наилучшую динамику выручки показали подразделение по продажам автомобилей с пробегом Blue Fish (70%), реализация запчастей (69%) и финансовых услуг (53%).



Между тем, компания «Рольф» продолжает активно развиваться. В марте 2016 года состоялась сделка по слиянию активов компании «Рольф» и «Пеликан-Авто». В результате этого объединения «Рольф» пополнил активы четырьмя современными дилерскими центрами в столице и двумя новыми перспективными брендами – BMW и Nissan.



Сегодня дилерские центры полностью интегрировались в структуру компании «Рольф» и, получив доступ к уникальным бизнес-технологиям «Рольф», смогли существенно улучшить свои результаты. Дилерские центры Nissan Рольф Вешки и Skoda Рольф Вешки в 2016 году впервые стали лидерами по продажам в рамках своих брендов в масштабах страны. Всего в марте-декабре 2016 года четыре дилерских центра реализовали 6705 новых автомобиля – это на 73% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Дилерский центр BMW Рольф Праймари реализовал 1210 новых автомобилей, это на 77% больше, чем годом ранее. Продажи Skoda Рольф Вешки составили 2842 новых автомобиля, что соответствует росту 101%. Два дилерских центра Nissan – Рольф Вешки и Рольф Дмитровка – реализовали 2656 новых автомобилей, на 50% больше, чем за аналогичный период 2015 года.



Также портфель компании пополнился двумя новыми дилерскими центрами в Москве – Ford Рольф Сити и Renault Рольф Центр. Благодаря запуску нового автоцентра Ford компания «Рольф» укрепила лидерство в продажах бренда, одновременно сделав весомый вклад в развитие бренда на столичном рынке. Дилерский центр Renault Рольф Центр стал для компании первой точкой продаж французской марки в столице и позволил компании расширить свое предложение в столичном регионе.



«Рольф продолжает укреплять свои позиции на российском рынке, и доля компании в продажах новых автомобилей в масштабах страны уже превышает 5%. В начале текущего года компания утвердила новую стратегию. Её квинтэссенция – полная вовлеченность и решимость команды ради достижения главной цели – высокой эффективности бизнеса на основе репутационного доверия клиентов. Наши усилия будут направлены на укрепление лидерства Рольф на российском авторынке вне зависимости от внешних условий. Стратегический фокус интереса компании будет направлен и на развитие бизнеса по продажам автомобилей с пробегом, где мы также удерживаем лидерство», – заявила генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова.