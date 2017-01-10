ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дагестанские аграрии за истёкший год заложили свыше 1 тыс. 856 гектаров виноградников. Из них весной – 627 гектаров, осенью – 1 тыс. 229 гектаров. Таким образом, на сегодняшний день общая площадь виноградников в республике составила 23 тыс. 900 гектаров, в том числе плодоносящего возраста –17 тыс. 800 гектаров.

Всего за последние три года в республике посажено 6 тыс. 877 гектаров новых виноградников. В том числе в 2013 году заложено – 1 тыс. 842 гектара, в 2014 – свыше 2 тысяч гектаров, в 2015 – 1 тыс. 124 гектара.

Вместе с тем, валовой сбор винограда по республике составил 148 тыс. 800 тонн при средней урожайности 84 центнера с гектара. Из них на переработку направлено 81 тыс. 500 тонн, что составляет 55 процентов от общего валового сбора.

Кроме того, в республике проводится значительная работа по поднятию молодых виноградников: из 5 тысяч га кустов уже поднято на шпалеру около 4 тыс. 500 га, что составляет 90% от общей площади молодых виноградников.

Отметим, что закладка новых виноградников реализуется наиболее перспективными, комплексно устойчивыми сортами: Алиготе, Шардоне, Рислинг, Каберне-Совиньон, Мерло, Карабурну, Мускат Италия, Кодрянка, Мускат Гамбургский, Кардинал.

В последние годы в Дагестане проводится активная работа по восстановлению виноградарства, которое является традиционной отраслью для республики.