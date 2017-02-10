В 2016 году выручка АвтоВАЗа увеличилась на 5%
10.02.2017, 10:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Группа «АВТОВАЗ» по итогам 2016 года увеличила выручку до 184,9 млрд рублей, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Высокий потребительский спрос на новые модели LADA Vesta и LADA XRAY, а также грамотная ценовая политика стали основными драйверами роста выручки.
Розничные продажи LADA на российском рынке в 2016 году составили 266296 штук (-1%). Доля LADA на внутреннем рынке легковых автомобилей выросла на 2,2 пункта до 20,1%. Продажи LADA на экспортных рынках составили 18511 автомобилей (данные регистраций в 32 странах). Таким образом, совокупные розничные продажи LADA в России и за рубежом в 2016 году составили 284807 автомобилей.
Объём производства автомобилей четырёх брендов (LADA, Renault, Nissan и Datsun) на заводах в Тольятти и Ижевске составил более 408 тыс. штук, включая сборочные комплекты.
Операционный убыток Группы «АВТОВАЗ» до обесценения и затрат на реструктуризацию составил 15,6 млрд рублей, что на 36,8% меньше, чем в 2015 году (24,7 млрд руб.). Расходы на обесценение и реструктуризацию составили –25,0 млрд рублей. Чистый убыток Группы «АВТОВАЗ» в 2016 году составил 44,8 млрд рублей, включая обесценение и затраты на реструктуризацию. Баланс Группы «АВТОВАЗ» на 31 декабря отражает увеличение акционерного капитала на 26,1 млрд рублей, проведённое в декабре 2016 года.
Улучшение финансовых результатов в 2016 году было достигнуто за счёт интенсивных мер по оздоровлению: снижение затрат на закупки за счёт дополнительной локализации и мероприятий Монозукурис поставщиками; оптимизация использования производственных площадей в Тольятти за счёт перевода производства с 5 линий на 3 линии сборки автомобилей, что привело к повышению коэффициента использования мощностей; повышение эффективности работы персонала и оборудования, применение Системы производства Альянса (APW – Alliance Production Way) и других лучших практик бережливого производства; снижение общих и административных затрат во всей Группе «АВТОВАЗ», включая сокращение консалтинговых расходов; снижение уровня запасов и оптимизация других элементов рабочего капитала (запасы на конец года были снижены на 3,6 млрд рублей (-15%) по сравнению с 2015 года, несмотря на увеличение продаж в IV квартале на 20%).
Розничные продажи LADA на российском рынке в 2016 году составили 266296 штук (-1%). Доля LADA на внутреннем рынке легковых автомобилей выросла на 2,2 пункта до 20,1%. Продажи LADA на экспортных рынках составили 18511 автомобилей (данные регистраций в 32 странах). Таким образом, совокупные розничные продажи LADA в России и за рубежом в 2016 году составили 284807 автомобилей.
Объём производства автомобилей четырёх брендов (LADA, Renault, Nissan и Datsun) на заводах в Тольятти и Ижевске составил более 408 тыс. штук, включая сборочные комплекты.
Операционный убыток Группы «АВТОВАЗ» до обесценения и затрат на реструктуризацию составил 15,6 млрд рублей, что на 36,8% меньше, чем в 2015 году (24,7 млрд руб.). Расходы на обесценение и реструктуризацию составили –25,0 млрд рублей. Чистый убыток Группы «АВТОВАЗ» в 2016 году составил 44,8 млрд рублей, включая обесценение и затраты на реструктуризацию. Баланс Группы «АВТОВАЗ» на 31 декабря отражает увеличение акционерного капитала на 26,1 млрд рублей, проведённое в декабре 2016 года.
Улучшение финансовых результатов в 2016 году было достигнуто за счёт интенсивных мер по оздоровлению: снижение затрат на закупки за счёт дополнительной локализации и мероприятий Монозукурис поставщиками; оптимизация использования производственных площадей в Тольятти за счёт перевода производства с 5 линий на 3 линии сборки автомобилей, что привело к повышению коэффициента использования мощностей; повышение эффективности работы персонала и оборудования, применение Системы производства Альянса (APW – Alliance Production Way) и других лучших практик бережливого производства; снижение общих и административных затрат во всей Группе «АВТОВАЗ», включая сокращение консалтинговых расходов; снижение уровня запасов и оптимизация других элементов рабочего капитала (запасы на конец года были снижены на 3,6 млрд рублей (-15%) по сравнению с 2015 года, несмотря на увеличение продаж в IV квартале на 20%).