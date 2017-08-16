ОРЕАНДА-НОВОСТИ В то время как в Китае число электромобилей постепенно приближается к миллиону (в последнем обзоре министерства общественной безопасности КНР названа цифра 825 тыс. штук), в России парк таких автомобилей (речь идёт о чистых электромобилях, не о гибридных версиях) пока не превышает 1000 штук.



Прирастает этот парк не слишком быстрыми темпами. Так, за первое полугодие 2017 года объём рынка новых электромобилей в России составил 29 шт. - ровно столько, сколько было куплено за январь-июнь прошлого года.



Основной прирост парку по-прежнему даёт Москва: здесь за 6 месяцев 2017 года было приобретено 13 новых электромобилей (-13,3% по сравнению с прошлым годом). Еще по 4 электрокара были поставлены на учёт в Московской области и Приморском крае. По 2 автомобиля с электродвигателями приобретены в Хабаровском и Краснодарском краях, по 1 – в Татарстане, Санкт-Петербурге, Рязанской и Ростовской областях.



Более половины объёма рынка новых электрокаров в России приходится на представителей марки Tesla (18 шт.). Оставшиеся принадлежат Nissan (7 шт.), Renault (3 шт.) и Mitsubishi (1 шт.).



Что касается модельного ряда, здесь лидирует Tesla X (14 шт.), нарастившая объемы (за 6 месяцев 2016 года был реализован всего 1 такой автомобиль). На втором месте – Nissan Leaf (7 шт.), также показавший положительную динамику (+16,7%). Далее идут Tesla S (4 шт.), Renault Twizy (3 шт.) и Mitsubishi I-MIEV (1 шт.).