В Иркутской области будет создан областной Союз садоводов
19.01.2017, 13:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К 1 марта 2017 года в Иркутской области будет создан областной Союз садоводов. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко на совещании по вопросу взаимодействия с садоводческими некоммерческими товариществами.
Союз создаётся с целью взаимодействия между органами исполнительной власти и садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан. В рамках совещания также принято решение о проведении собрания садоводов Иркутской области в апреле текущего года, где планируется обсудить меры государственной поддержки для садоводов, актуальные вопросы, а также наметить план проведения Форума садоводов Иркутской области, который пройдёт в 4 квартале 2017 года.
- В настоящее время в области более 1320 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в которых состоит 386 тыс. семей. Ежегодно садоводы выращивают более 15% картофеля, 25% овощей, 95% плодов и ягод от объёмов, производимых в области всеми категориями хозяйств, - отметил Александр Кириленко.
В рамках поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с 2014 года действует Закон Иркутской области «Об областной государственной поддержке деятельности по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Иркутской области».
Союз создаётся с целью взаимодействия между органами исполнительной власти и садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан. В рамках совещания также принято решение о проведении собрания садоводов Иркутской области в апреле текущего года, где планируется обсудить меры государственной поддержки для садоводов, актуальные вопросы, а также наметить план проведения Форума садоводов Иркутской области, который пройдёт в 4 квартале 2017 года.
- В настоящее время в области более 1320 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в которых состоит 386 тыс. семей. Ежегодно садоводы выращивают более 15% картофеля, 25% овощей, 95% плодов и ягод от объёмов, производимых в области всеми категориями хозяйств, - отметил Александр Кириленко.
В рамках поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с 2014 года действует Закон Иркутской области «Об областной государственной поддержке деятельности по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Иркутской области».