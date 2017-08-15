В Камчатском крае пресечена деятельность подпольного рыбоперерабатывающего завода
Действовавшее нелегально рыбоперерабатывающее предприятие обнаружено 14 августа в с. Ковалерское Усть-Большерецкого района инспекторами рыбоохраны Северо-Восточного теруправления Росрыболовства в ходе совместного рейда с сотрудниками УМВД России по Усть-Большерецкому району, Следственного комитета России по Камчатскому краю и Росгвардии.
В ходе осмотра инспекторами выявлено, что помещение разделено на несколько цехов, включая икорный и коптильный. Кроме того, в цехах помимо необходимого для работы оборудования, имелась как свежая рыба и икра, так и готовая продукция.
Все материалы по факту выявленного нарушения переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.