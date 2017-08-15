ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Камчатском крае на подпольном заводе изъято 1146,8 кг мороженой рыбы лососевых видов без голов, 187,2 кг свежей рыбы, 4 куботейнера с икрой общим весом 111,1 кг, 3 куботейнера с солёной рыбой весом 53,1 кг.

Действовавшее нелегально рыбоперерабатывающее предприятие обнаружено 14 августа в с. Ковалерское Усть-Большерецкого района инспекторами рыбоохраны Северо-Восточного теруправления Росрыболовства в ходе совместного рейда с сотрудниками УМВД России по Усть-Большерецкому району, Следственного комитета России по Камчатскому краю и Росгвардии.

В ходе осмотра инспекторами выявлено, что помещение разделено на несколько цехов, включая икорный и коптильный. Кроме того, в цехах помимо необходимого для работы оборудования, имелась как свежая рыба и икра, так и готовая продукция.

Все материалы по факту выявленного нарушения переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.