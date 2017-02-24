В Казахстане начнут собирать узбекские автомобили
24.02.2017, 22:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В марте 2017 года в Казахстане произойдёт полный запуск производства автомобилей компании GM Uzbekistan. Об этом на заседании казахстанско-узбекистанской межправительственной комиссии сообщил первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов.
Также в Казахстане начата работа по организации сборки транспортной техники предприятия JV MAN Avto Uzbekistan, автобусов и грузовых машин «СамАвто». В этой связи, подчеркнул Раматов, узбекская сторона надеется на предоставление казахстанскими партнерами благоприятных условий и оказание содействия в эффективной реализации совместных проектов.
Ожидается, что в 2017 году с конвейера завода в Казахстане сойдёт несколько тысяч автомобилей марки Ravon (ранее носила название Daewoo). В дальнейшем объём производства будет увеличиваться.
Также в Казахстане начата работа по организации сборки транспортной техники предприятия JV MAN Avto Uzbekistan, автобусов и грузовых машин «СамАвто». В этой связи, подчеркнул Раматов, узбекская сторона надеется на предоставление казахстанскими партнерами благоприятных условий и оказание содействия в эффективной реализации совместных проектов.
Ожидается, что в 2017 году с конвейера завода в Казахстане сойдёт несколько тысяч автомобилей марки Ravon (ранее носила название Daewoo). В дальнейшем объём производства будет увеличиваться.