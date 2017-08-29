В Китае построят новый завод по производству электромобилей
29.08.2017, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Альянс Renault-Nissan и китайский производитель Dongfeng Motor Group создадут совместное предприятие eGT New Energy Automotive Co., Ltd. (eGT), которое займётся проектированием и производством электромобилей, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на сайт компании Nissan.
Планируется, что Renault и Nissan будут владеть по 25% акций нового СП, а Dongfeng – 50%. Электромобили будут производить на заводе Dongfeng в китайском Шияне (провинция Хубэй). Производительная мощность предприятия должна составить 120 тысяч автомобилей в год. Начало производства новых электрокаров запланировано на 2019 год.
"Создание нового совместного предприятия с Dongfeng подтверждает нашу общую приверженность разработке конкурентоспособных электромобилей для китайского рынка. Мы уверены в том, что оправдаем ожидания китайских клиентов и укрепим лидерство на мировом рынке электромобилей", - отметил генеральный директор альянса Renault-Nissan Карлос Гон.
Планируется, что Renault и Nissan будут владеть по 25% акций нового СП, а Dongfeng – 50%. Электромобили будут производить на заводе Dongfeng в китайском Шияне (провинция Хубэй). Производительная мощность предприятия должна составить 120 тысяч автомобилей в год. Начало производства новых электрокаров запланировано на 2019 год.
"Создание нового совместного предприятия с Dongfeng подтверждает нашу общую приверженность разработке конкурентоспособных электромобилей для китайского рынка. Мы уверены в том, что оправдаем ожидания китайских клиентов и укрепим лидерство на мировом рынке электромобилей", - отметил генеральный директор альянса Renault-Nissan Карлос Гон.
Источник: Автостат