ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Красноярске сегодня, 1 февраля, стартовала XII специализированная выставка "Металлообработка и сварка".

На выставке будет представлено инновационное профессиональное промышленное оборудование и инструменты для технического оснащения машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий. В числе участников выставки – ведущие заводы -производители и поставщики сварочного оборудования и материалов из России, Германии, Республики Беларусь. Среди экспонентов также краевые компании – "ИТС-Сибирь", "Центр сварки" и другие. Ключевым элементом мероприятия станет демонстрация нового метода обработки различных металлических поверхностей.

В рамках выставки пройдут масштабные профессиональные соревнования. Здесь состоится один из самых престижных конкурсов России для специалистов отрасли – "Сварщик - 2017". Он соберёт участников со всей Сибири и соседних регионов. Демонстрировать профессиональное мастерство будут как студенты технических специальностей, так и опытные работники ведущих предприятий. Для молодых специалистов конкурс одновременно станет отборочным региональным этапом чемпионата WorldSkillsRussia по компетенции "Сварщик".



--- Информация: высококвалифицированные специалисты помогут выбрать, заказать и установить чугунные люки для смотровых колодцев с гарантией качества на всю продукцию и производимые работы, подробным описанием представленных наименований, а также возможностью принять участие в действующей программе акций и скидок и получить консультацию специалиста в режиме онлайн. ---

Кроме того, специалисты в области металлообработки и сварки смогут продемонстрировать свои теоретические знания и смекалку. Во второй раз в рамках выставки состоится межрегиональный интеллектуальный конкурс "Супер-Профи" для студентов старших курсов учреждений высшего и среднего специального образования, а также интеллектуальные состязания, в которых примут участие сборные команды от крупнейших промышленных предприятий.

Также планируется насыщенная деловая программа для специалистов отрасли, где обсудят современные проблемы металлообрабатывающих производств, особенности подготовки кадров для машиностроительной отрасли и другие актуальные вопросы.

Напомним, в прошлом году в выставке приняли участие 6322 человека, 93 компании из разных регионов России и Республики Беларусь представили свою продукцию на экспозиции.

Министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов отметил, что выставка – значимое мероприятие с точки зрения представленности высокотехнологичного оборудования и укрепления профессиональных традиций - проведения конкурсов мастерства среди рабочих профессий. "В рамках выставки состоится ежегодный конкурс профессионального мастерства "Сварщик Сибири - 2017". Мы станем свидетелями работы как начинающих, так и опытных мастеров, тех, на чьем труде держится и развивается наша промышленность", – подчеркнул министр.

Напомним, выставка "Металлообработка и сварка" пройдёт 1-3 февраля 2017 года в МВДЦ "Сибирь" (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19).