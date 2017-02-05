В "Норникеле" определили задачи на 2017 год
05.02.2017, 21:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Блок корпоративной защиты «Норникеля» подвел результаты работы в 2016 г. Главный итог, сделанный специалистами: корпоративная защита сегодня – это важная часть общенациональной системы экономической безопасности.
В совещании участвовали представители всех подразделений компаний, отвечающие за безопасность, топ-менеджеры «Норникеля», представители руководства ФСБ и МВД России.
«Современная корпоративная защита фактически является интегрированной частью общенациональной системы экономической безопасности. Особенно это касается деятельности предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики страны, одним из которых, безусловно, является «Норникель», - заявил вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты компании Владислав Гасумянов.
По его словам, экономика «Норникеля» обладает уникальными особенностями, которые подразумевают практическое взаимодействие структур блока корпоративной защиты с правоохранительными органами и регуляторами. Среди таких особенностей – удаленность производственных площадок друг от друга, работа в сложных климатических (в том числе в арктических) условиях, особенности транспортного покрытия, а также статус моногородов, в которых расположены основные активы компании.
«Норникель» использует собственные методики и форматы сотрудничества с правоохранительными органами и регуляторами, обеспечивающие стабильную, бесперебойную работу предприятий. Основные направления сотрудничества - повышение антитеррористической защищённости объектов критической инфраструктуры компании, укрепление IT-защиты корпоративных информационных ресурсов и производственных процессов, усиление и развитие системы проверок контрагентов.
Как отметил Гасумянов, для нового проекта «Норникеля» - Быстринского ГОКа, который планируется запустить в 4 квартале 2017 г. - формируется комплексная система безопасности. Она базируется на том, что этот стратегический проект компании реализуется на принципах государственно-частного партнёрства и во взаимодействии с зарубежными инвесторами.
В совещании участвовали представители всех подразделений компаний, отвечающие за безопасность, топ-менеджеры «Норникеля», представители руководства ФСБ и МВД России.
«Современная корпоративная защита фактически является интегрированной частью общенациональной системы экономической безопасности. Особенно это касается деятельности предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики страны, одним из которых, безусловно, является «Норникель», - заявил вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты компании Владислав Гасумянов.
По его словам, экономика «Норникеля» обладает уникальными особенностями, которые подразумевают практическое взаимодействие структур блока корпоративной защиты с правоохранительными органами и регуляторами. Среди таких особенностей – удаленность производственных площадок друг от друга, работа в сложных климатических (в том числе в арктических) условиях, особенности транспортного покрытия, а также статус моногородов, в которых расположены основные активы компании.
«Норникель» использует собственные методики и форматы сотрудничества с правоохранительными органами и регуляторами, обеспечивающие стабильную, бесперебойную работу предприятий. Основные направления сотрудничества - повышение антитеррористической защищённости объектов критической инфраструктуры компании, укрепление IT-защиты корпоративных информационных ресурсов и производственных процессов, усиление и развитие системы проверок контрагентов.
Как отметил Гасумянов, для нового проекта «Норникеля» - Быстринского ГОКа, который планируется запустить в 4 квартале 2017 г. - формируется комплексная система безопасности. Она базируется на том, что этот стратегический проект компании реализуется на принципах государственно-частного партнёрства и во взаимодействии с зарубежными инвесторами.