В Париже завершается строительство нового концертного комплекса
Комплекс начали строить в 2014 году. Как на днях заявил Шигеру Бан - архитектор, занимающийся проектом, уже в апреле сюда смогут попасть первые посетители. Напомним, что первоначально открытие комплекса намечалось на лето прошлого года.
«Музыкальный город» расположен в Большом Париже на острове и занимает земельный участок площадью в 275 тысяч квадратных метров. Площадь, отведённая под строение, составляет 36 тысяч квадратных метров. Проект здания разрабатывался специалистами Jean de Gastines Аrchitectes и Shigeru Ban Аrchitects Europe. Отметим, что дуэт знаменитого прогрессивного японского архитектора Шигеру Бана и француза Жана де Гастинеса оказался очень плодотворным и дал впечатляющие результаты. Разработку проекта доверили указанным двум компаниям в результате победы в международном конкурсе.
Здание внешне напоминает корабль. У здания наблюдается та же двойственность, которая присуща многим зданиям.