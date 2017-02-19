ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В апреле нынешнего года во французской столице состоится открытие одного из самых ожидаемых зданий года - концертного комплекса «Музыкальный город». Конечно, это здание возвели гораздо быстрее, чем знаменитую филармонию в Гамбурге, тем не менее, сроки строительства подзатянулись.

Комплекс начали строить в 2014 году. Как на днях заявил Шигеру Бан - архитектор, занимающийся проектом, уже в апреле сюда смогут попасть первые посетители. Напомним, что первоначально открытие комплекса намечалось на лето прошлого года.

«Музыкальный город» расположен в Большом Париже на острове и занимает земельный участок площадью в 275 тысяч квадратных метров. Площадь, отведённая под строение, составляет 36 тысяч квадратных метров. Проект здания разрабатывался специалистами Jean de Gastines Аrchitectes и Shigeru Ban Аrchitects Europe. Отметим, что дуэт знаменитого прогрессивного японского архитектора Шигеру Бана и француза Жана де Гастинеса оказался очень плодотворным и дал впечатляющие результаты. Разработку проекта доверили указанным двум компаниям в результате победы в международном конкурсе.

Здание внешне напоминает корабль. У здания наблюдается та же двойственность, которая присуща многим зданиям.