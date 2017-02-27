В Петропавловске-Камчатском прошёл Дальневосточный совет по промысловому прогнозированию
27.02.2017, 12:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 14 по16 февраля 2017 года в Петропавловске-Камчатском состоялся Дальневосточный совет по промысловому прогнозированию – мероприятие, в ходе которого представители рыбохозяйственной науки обсуждают перспективы сырьевой базы рыбной промышленности на ближайший год по всем объектам промысла Дальнего Востока. Здесь проходят дискуссии и уточняются прогнозы, чтобы готовый результат вовремя предоставить рыбакам.
Совет, вошедший в программу ежегодных мероприятий Ассоциации «Научно-техническое объединение ТИНРО», проходил под руководством председателя совета директоров Ассоциации, директора ТИНРО-Центра, профессора Льва Бочарова.
С основным докладом выступил заместитель директора ТИНРО-Центра, заведующий научно исследовательским отделением промысловых прогнозов, информационных технологий и океанографии института, кандидат биологических наук Алексей Байталюк. Он осветил основные тенденции динамики и состояния промысловых запасов во всех районах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. По словам специалиста, если коротко охарактеризовать ситуацию сырьевой базы водных биоресурсов Дальнего Востока, то можно констатировать ее устойчивое и благополучное состояние. Это подтверждается и неуклонным ростом вылова на тихоокеанском бассейне в течение последних пяти лет.
Заместитель директора по науке ВНИРО Олег Булатов дал высокую оценку работе дальневосточных ученых, не высказав серьезных замечаний головного института отрасли по прогностическим цифрам. Кроме того, на совете прозвучал доклад о новых подходах к освоению крабов, представленный заведующим лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра Валерием Кобликовым.
Интерес у участников вызвал и совместный доклад ТИНРО-Центра и Дальрыбвтуза, озвученный профессором Юрием Кузнецовым, о современных аспектах бионики и ее применения в рыбном хозяйстве.
По итогам Совета, дальневосточная рыбохозяйственная наука окончательно определилась с цифрами общего допустимого улова и рекомендуемого вылова на 2018 год. Теперь с эти данные будут направлены во ВНИРО, Росрыболовство, а также на государственную экологическую экспертизу.
Совет, вошедший в программу ежегодных мероприятий Ассоциации «Научно-техническое объединение ТИНРО», проходил под руководством председателя совета директоров Ассоциации, директора ТИНРО-Центра, профессора Льва Бочарова.
С основным докладом выступил заместитель директора ТИНРО-Центра, заведующий научно исследовательским отделением промысловых прогнозов, информационных технологий и океанографии института, кандидат биологических наук Алексей Байталюк. Он осветил основные тенденции динамики и состояния промысловых запасов во всех районах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. По словам специалиста, если коротко охарактеризовать ситуацию сырьевой базы водных биоресурсов Дальнего Востока, то можно констатировать ее устойчивое и благополучное состояние. Это подтверждается и неуклонным ростом вылова на тихоокеанском бассейне в течение последних пяти лет.
Заместитель директора по науке ВНИРО Олег Булатов дал высокую оценку работе дальневосточных ученых, не высказав серьезных замечаний головного института отрасли по прогностическим цифрам. Кроме того, на совете прозвучал доклад о новых подходах к освоению крабов, представленный заведующим лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра Валерием Кобликовым.
Интерес у участников вызвал и совместный доклад ТИНРО-Центра и Дальрыбвтуза, озвученный профессором Юрием Кузнецовым, о современных аспектах бионики и ее применения в рыбном хозяйстве.
По итогам Совета, дальневосточная рыбохозяйственная наука окончательно определилась с цифрами общего допустимого улова и рекомендуемого вылова на 2018 год. Теперь с эти данные будут направлены во ВНИРО, Росрыболовство, а также на государственную экологическую экспертизу.