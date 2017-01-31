В Приморье будет создана рабочая группа по предупреждению конфликтов интересов между рыбаками и предприятиями марикультуры
31.01.2017, 16:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Пётр Савчук в рамках рабочего визита в Приморский край провёл совещание по вопросам развития аквакультуры в регионе и взаимоотношений рыбопромышленников и потенциальных инвесторов в области марикультуры.
Мероприятие состоялось во вторник на площадке Приморского территориального управления Росрыболовства, в нем приняли участие представители ФГБНУ «ТИНРО-Центр», Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Дальневосточной ассоциации «Аквакультура», Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), крупнейших рыбодобывающих предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством в местной акватории, а также марикультурных хозяйств.
Участники встречи обсудили практику проведения аукционов по распределению рыбоводных участков в 2016 году, а также планы по проведению аналогичных торгов в 2017 году с учетом поручений Правительства России. При рассмотрении перспектив развития марикультуры представители отрасли отметили необходимость четких законодательных требований к инвесторам в области аква- и марикультуры с тем, чтобы защитить интересы добросовестных участников торгов.
Особое внимание на встрече уделено вопросам пастбищной марикультуры в прибрежной зоне Приморья, где осуществляется прибрежное рыболовство тех видов водных биоресурсов, которые потенциально интересны и рыбоводам. По итогам обсуждения Пётр Савчук поручил создать на базе Приморского территориального управления рабочую группу по формированию рыбоводных участков и предупреждению конфликтов интересов между предприятиями марикультуры и рыбопромышленными организациями, осуществляющими прибрежное рыболовство. В состав рабочей группы будут включены сотрудники ТИНРО-Центра, Администрации Приморского края, а также профильных ассоциаций.
Представители аквакультурного сектора также отметили, что развитие подотрасли в регионе сдерживается жесткими ограничениями на деятельность на особо охраняемых природных территориях и охранных зонах, границы которых охватывают большую площадь акватории, пригодную для марикультуры. Участники отрасли подчеркнули, что зачастую ограничения чрезмерны, и обратились с просьбой посодействовать в снижении административных барьеров в этой области.
Мероприятие состоялось во вторник на площадке Приморского территориального управления Росрыболовства, в нем приняли участие представители ФГБНУ «ТИНРО-Центр», Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Дальневосточной ассоциации «Аквакультура», Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), крупнейших рыбодобывающих предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством в местной акватории, а также марикультурных хозяйств.
Участники встречи обсудили практику проведения аукционов по распределению рыбоводных участков в 2016 году, а также планы по проведению аналогичных торгов в 2017 году с учетом поручений Правительства России. При рассмотрении перспектив развития марикультуры представители отрасли отметили необходимость четких законодательных требований к инвесторам в области аква- и марикультуры с тем, чтобы защитить интересы добросовестных участников торгов.
Особое внимание на встрече уделено вопросам пастбищной марикультуры в прибрежной зоне Приморья, где осуществляется прибрежное рыболовство тех видов водных биоресурсов, которые потенциально интересны и рыбоводам. По итогам обсуждения Пётр Савчук поручил создать на базе Приморского территориального управления рабочую группу по формированию рыбоводных участков и предупреждению конфликтов интересов между предприятиями марикультуры и рыбопромышленными организациями, осуществляющими прибрежное рыболовство. В состав рабочей группы будут включены сотрудники ТИНРО-Центра, Администрации Приморского края, а также профильных ассоциаций.
Представители аквакультурного сектора также отметили, что развитие подотрасли в регионе сдерживается жесткими ограничениями на деятельность на особо охраняемых природных территориях и охранных зонах, границы которых охватывают большую площадь акватории, пригодную для марикультуры. Участники отрасли подчеркнули, что зачастую ограничения чрезмерны, и обратились с просьбой посодействовать в снижении административных барьеров в этой области.