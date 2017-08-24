ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Nissan в июле реализовали 5717 автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее.



По итогам семи месяцев 2017 года в России было продано 40924 автомобиля Nissan, что соответствует уровню прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,8%, согласно данным АЕБ.



Бестселлером Nissan на российском рынке в июле стал седан Nissan Almera, чьи продажи выросли на 56% до 1715 экземпляров. Второе место занял кроссовер Nissan Terrano, показавший рост на 54% до 1309 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai, показатель которого составил 1228 реализованных автомобилей (-8%).



Также стоит отметить Nissan X-Trail, результат которого в июле превысил 1000 проданных экземпляров (-11%). В первой пятерке оказался и кроссовер Nissan Juke (247 шт.), который в прошлом месяце вернулся на российский рынок.