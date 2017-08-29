За основу LADA Vesta Exclusive взята комплектация Luxe с мотором 1,8 л и пакетом Multimedia. При этом впервые на автомобилях модельного ряда LADA Vesta появляется двигатель объёмом 1,8 л мощностью 122 л.с. в комплексе с механической коробкой переключения передач. Начальная стоимость LADA Vesta Exclusive с механической коробкой передач составляет 763 400 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией – 788 400 рублей,

Автомобиль оснащён климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, системой мультимедиа с навигацией. Помимо этого, в комплектации Exclusive, так же как и на всех остальных версиях LADA Vesta, предусмотрены центральный замок с дистанционным управлением, регулировка руля по высоте и вылету, подогрев передних сидений, дневные ходовые огни, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, две подушки безопасности, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, система курсовой устойчивости ESC, которая включает в себя ABS, систему распределения тормозных усилий, функцию антипробусковки и систему помощи при старте на подъёме.