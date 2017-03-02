В России начался выпуск LADA Largus с увеличенным кузовом
02.03.2017, 12:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нижегородская компания «Самотлор-НН» начала мелкосерийное производство универсалов и фургонов LADA Largus с увеличенным кузовом, причём не только в медицинском исполнении, но и в простых вариантах для всех желающих.
Задний свес такого «Ларгуса» увеличен на 370 мм, поэтому общая длина автомобиля достигает 4840 мм. Высота машины – 1950 или 2030 мм в зависимости от комплектации, тогда как у серийного универсала – 1670 мм. А высота получившегося грузового отсека – 1350 мм. Вся надстройка сделана из стеклопластика, с металлическим каркасом. Причем также увеличена высота задних дверей и распашных створок на корме, поэтому в грузовой отсек можно поместить крупногабаритные предметы.
Как и базовый LADA Largus, машины производства «Самотлор-НН» предлагаются как в виде фургона с глухими стенками, так и в пассажирских вариантах с двумя или тремя рядами сидений. Фургон при этом лишается штатных боковых дверей грузового отсека, зато отсек объемом 4,2 кубометра целиком отделан пластиком. У пассажирских версий в задних дверях установлены оригинальные окна со сдвижными секциями, в крыше врезан люк, а задняя часть салона имеет полноценную шумоизоляцию, обивку пластиком и ворсом. На потолке – яркие светодиодные ленты освещения.
Задний свес такого «Ларгуса» увеличен на 370 мм, поэтому общая длина автомобиля достигает 4840 мм. Высота машины – 1950 или 2030 мм в зависимости от комплектации, тогда как у серийного универсала – 1670 мм. А высота получившегося грузового отсека – 1350 мм. Вся надстройка сделана из стеклопластика, с металлическим каркасом. Причем также увеличена высота задних дверей и распашных створок на корме, поэтому в грузовой отсек можно поместить крупногабаритные предметы.
Как и базовый LADA Largus, машины производства «Самотлор-НН» предлагаются как в виде фургона с глухими стенками, так и в пассажирских вариантах с двумя или тремя рядами сидений. Фургон при этом лишается штатных боковых дверей грузового отсека, зато отсек объемом 4,2 кубометра целиком отделан пластиком. У пассажирских версий в задних дверях установлены оригинальные окна со сдвижными секциями, в крыше врезан люк, а задняя часть салона имеет полноценную шумоизоляцию, обивку пластиком и ворсом. На потолке – яркие светодиодные ленты освещения.