В Рязанской области наблюдается рост производства молока за сутки
26.12.2016, 15:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По состоянию на 26 декабря 2016 года производство молока в сельхозпредприятиях и КФХ Рязанской области с начала года составило 327,2 тысячи тонн. За сутки произведено 837,4 тонны.
В настоящее время наблюдается повышение валового производства молока за сутки. Суточный надой на одну фуражную корову в среднем по области увеличился на 0,5 кг к периоду прошлого года и составляет 14,5 кг.
В Спасском районе валовое производство молока за сутки увеличилось на 1,0 тонн к уровню прошлого года, и составляет 4,2 %. В Сасовском районе валовое производство молока за сутки увеличилось на 0,8 тонны к уровню прошлого года, и составляет 8,2 %. В Захаровском районе валовое производство молока за сутки увеличилось на 2,2 тонны к уровню прошлого года и составляет 3 %. Положительная динамика наблюдается по суточному надою в сравнении с прошлым годом в Сараевском (+1,5) и Чучковском (+1,7) районах.
Причиной увеличения производства молока в районах является ввод высокопродуктивных животных в стадо, а также улучшение кормовой базы в сельхозпредприятиях.
В настоящее время наблюдается повышение валового производства молока за сутки. Суточный надой на одну фуражную корову в среднем по области увеличился на 0,5 кг к периоду прошлого года и составляет 14,5 кг.
В Спасском районе валовое производство молока за сутки увеличилось на 1,0 тонн к уровню прошлого года, и составляет 4,2 %. В Сасовском районе валовое производство молока за сутки увеличилось на 0,8 тонны к уровню прошлого года, и составляет 8,2 %. В Захаровском районе валовое производство молока за сутки увеличилось на 2,2 тонны к уровню прошлого года и составляет 3 %. Положительная динамика наблюдается по суточному надою в сравнении с прошлым годом в Сараевском (+1,5) и Чучковском (+1,7) районах.
Причиной увеличения производства молока в районах является ввод высокопродуктивных животных в стадо, а также улучшение кормовой базы в сельхозпредприятиях.