В ТИНРО-Центре подводят итоги исследований за 2016 год
11.01.2017, 13:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ТИНРО-Центре открылась отчетная сессия по результатам работ, выполненных по программе рыбохозяйственных исследований на Дальневосточном бассейне в 2016 году. Сотрудники научных подразделений института расскажут об итогах деятельности и наиболее интересных открытиях за минувший год.
Открывая сессию, директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров сообщил, что в минувшем году специалистам института удалось не только выполнить все поставленные перед наукой задачи, но и сделать много больше запланированного. «У меня нет сомнений, что предстоящие доклады будут на высоком уровне, как и сами проведенные исследования, поэтому отчетная сессия может быть интересна не только нашим специалистам, но и рыбакам, и другим участникам рыбохозяйственного комплекса», – заявил профессор Лев Бочаров.
Отчетная сессия ТИНРО-Центра традиционно привлекает внимание крупных рыбопромышленных организаций и ассоциаций, не стала исключением и нынешняя. Представители дальневосточного рыбного бизнеса выразили активную заинтересованность в мероприятии с целью ознакомления с итогами исследований и участия в дискуссиях.
Перед тем как приступить к докладам, Лев Бочаров от лица всех присутствующих, поздравил главного научного сотрудника ТИНРО-Центра доктора биологических наук профессора Вячеслава Шунтова с юбилеем. Глава института искреннее поблагодарил ученого за многолетнюю работу и отметил его вклад в изучение Мирового океана и взаимосвязей водной фауны с окружающей средой.
В ходе отчетной сессии планируется более 20 выступлений специалистов докладами, охватывающими весь спектр рыбохозяйственных исследований. Ученые представят сообщения об изучении состояния водных биоресурсов и среды их обитания, анализе методик и подходов научных исследований, достижениях в области технологий переработки ВБР и аквакультуры.
Открывая сессию, директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров сообщил, что в минувшем году специалистам института удалось не только выполнить все поставленные перед наукой задачи, но и сделать много больше запланированного. «У меня нет сомнений, что предстоящие доклады будут на высоком уровне, как и сами проведенные исследования, поэтому отчетная сессия может быть интересна не только нашим специалистам, но и рыбакам, и другим участникам рыбохозяйственного комплекса», – заявил профессор Лев Бочаров.
Отчетная сессия ТИНРО-Центра традиционно привлекает внимание крупных рыбопромышленных организаций и ассоциаций, не стала исключением и нынешняя. Представители дальневосточного рыбного бизнеса выразили активную заинтересованность в мероприятии с целью ознакомления с итогами исследований и участия в дискуссиях.
Перед тем как приступить к докладам, Лев Бочаров от лица всех присутствующих, поздравил главного научного сотрудника ТИНРО-Центра доктора биологических наук профессора Вячеслава Шунтова с юбилеем. Глава института искреннее поблагодарил ученого за многолетнюю работу и отметил его вклад в изучение Мирового океана и взаимосвязей водной фауны с окружающей средой.
В ходе отчетной сессии планируется более 20 выступлений специалистов докладами, охватывающими весь спектр рыбохозяйственных исследований. Ученые представят сообщения об изучении состояния водных биоресурсов и среды их обитания, анализе методик и подходов научных исследований, достижениях в области технологий переработки ВБР и аквакультуры.