ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Торжке Тверской области открыт высокотехнологичный инновационный комплекс по производству OSB-плит «Талион Арбор», созданный при финансовой поддержке Внешэкономбанка. Инициатор проекта – ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД).

В торжественной церемонии запуска предприятия приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, статс-секретарь заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Внешэкономбанк профинансировал проект «Строительство завода по производству OSB-плит мощностью 500 тыс. кубометров в год в г. Торжке Тверской области, организация производства деревянных каркасно-панельных домов, а также модернизация производства бруса LVL на базе ООО «СТОД». Объём предоставленных ВЭБом средств превысил 20,7 млрд рублей.

Новый завод сдан в промышленную эксплуатацию в сентябре 2016 года. Линия по производству ориентированно-стружечных плит (OSB, ОСП) мощностью 500 тыс. кубометров в год, установленная на заводе «Талион Арбор», является крупнейшей в России. На заводе организован выпуск импортозамещающей продукции с высокой добавочной стоимостью. Весь объём выпуска уже забронирован за покупателями (50% продукции планируется реализовать на внутреннем рынке, 50% - экспортные поставки в Европу, Азию, Австралию, ОАЭ, США).

Линия оснащена оборудованием ведущих мировых компаний (Dieffenbacher, Holtek, Sinebogen, Leonhard, Transmec, Scheuch, Schwabedissen, Siemens), которое позволяет производить плиты с использованием связующего, не содержащего формальдегид, что позволяет выпускать экологически чистые плиты. На заводе также организовано производство быстровозводимых деревянных каркасно-панельных домов мощностью до 125 штук в год.

Реализация данного проекта способствует социально-экономическому развитию региона: создано более 1 200 рабочих мест, бюджетный эффект от реализации проекта превысит 13 млрд рублей за 10 лет.

Компания «СТОД» при финансовой поддержке ВЭБа модернизировала завод по производству бруса клееного из шпона хвойных пород (LVL) «Талион – Терра» и ввела в эксплуатацию домостроительный комбинат по производству деревянных каркасно-панельных домов.