В Тюменской области появится завод по производству овощной и плодово-ягодной консервации
25.01.2017, 10:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории Ялуторовска идёт строительство завода по производству овощной и плодово-ягодной консервации. Запуск производственных мощностей запланирован на 2017 год.
При поддержке департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области проект реализует ООО "Тарское". На площадке забиваются первые сваи. Ведутся работы по подключению к газу и электричеству. Проходят переговоры с подрядчиками о строительстве производственного корпуса.
В компании уже определились с будущей линейкой выпускаемой продукции, тарой и упаковкой. Определён поставщик производственной линии – венгерская компании LEVA-TEAM. Сырьё планируется приобретать у местных производителей. Стоимость инвестпроекта - более 100 млн рублей.
При поддержке департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области проект реализует ООО "Тарское". На площадке забиваются первые сваи. Ведутся работы по подключению к газу и электричеству. Проходят переговоры с подрядчиками о строительстве производственного корпуса.
В компании уже определились с будущей линейкой выпускаемой продукции, тарой и упаковкой. Определён поставщик производственной линии – венгерская компании LEVA-TEAM. Сырьё планируется приобретать у местных производителей. Стоимость инвестпроекта - более 100 млн рублей.