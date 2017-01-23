В Волгоградской области аграрии начали подготовку к посевной
23.01.2017, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1,6 миллиона гектаров яровых культур планируют засеять весной сельхозпроизводители региона. В настоящее время хозяйства формируют запасы семян, приобретают удобрения и готовят технику к началу посевной кампании.
Специалисты комитета сельского хозяйства ведут работу с сельхозтоваропроизводителями по разработке структуры посевных площадей. Как сообщили в профильном ведомстве, в этом году общая потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) составляет более 80 тысяч тонн, сегодня засыпано 75,5 тысячи тонн. Все проверенные семена признаны кондиционными, закупка продолжается.
Механизаторы готовят технику к весенним работам, на предприятиях создают запасы топлива и ГСМ.
Для успешного проведения посевной кампании хозяйства гарантированно получат несвязанную погектарную помощь, размер которой рассчитывается индивидуально. В прошлом году первый транш средств растениеводы получили ранней весной. В этом году деньги на счета аграриев также планируется перечислить заблаговременно.
Специалисты комитета сельского хозяйства ведут работу с сельхозтоваропроизводителями по разработке структуры посевных площадей. Как сообщили в профильном ведомстве, в этом году общая потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) составляет более 80 тысяч тонн, сегодня засыпано 75,5 тысячи тонн. Все проверенные семена признаны кондиционными, закупка продолжается.
Механизаторы готовят технику к весенним работам, на предприятиях создают запасы топлива и ГСМ.
Для успешного проведения посевной кампании хозяйства гарантированно получат несвязанную погектарную помощь, размер которой рассчитывается индивидуально. В прошлом году первый транш средств растениеводы получили ранней весной. В этом году деньги на счета аграриев также планируется перечислить заблаговременно.