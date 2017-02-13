ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сталеплавильном производстве Череповецкого металлургического комбината, одного из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в мире (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь»), выполнены ремонты установок непрерывной разливки стали (УНРС) №№1, 3, 5 и конвертера №3.

«Масштабные работы были проведены в рамках ремонта конвертера №3. При этом слаженные действия ремонтного и технологического персонала позволили завершить их с опережением графика на трое суток. За шесть дней сотрудники заменили три сегмента шлема конвертера, 100 процентов рельсовых путей подконвертерной зоны, привод подъема подвижной муфты», ? отмечает директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» Сергей Добродей.

Ремонты УНРС №№1, 3 и 5 также завершены досрочно. Ремонтные службы выполнили ревизию и восстановление основных узлов. Так, сотрудники цеха ремонта сталеплавильного оборудования Машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» (ремонтное подразделение дивизиона «Северсталь Российская сталь») восстановили блоки роликовых секций. Работники Центра «Промсервис» заменили их в бункере вторичного охлаждения и на горизонтальном участке роликового полотна первой и третьей установок.