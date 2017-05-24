ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг «Вертолёты России» подписал соглашение о сотрудничестве в IT-сфере с «Ростелекомом» и компанией «РТ-Информ» (Центр ИТ-компетенций госкорпорации Ростех).

Свои подписи под документом поставили генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов.

В соответствии с данным соглашением, стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество в целях обеспечения вычислительной инфраструктурой, вычислительными мощностями, централизованной обработкой и хранением данных, а также предоставления информационных сервисов, в том числе с виртуализацией ресурсов, для предприятий холдинга «Вертолёты России».

«Мы рады развивать сотрудничество с ведущими российскими телекоммуникационными компаниями, поскольку их компетенции в области создания IT-инфраструктуры, а также возможности по обработке и хранению больших массивов информации идут в ногу со временем и отвечают самым высоким требованиям. Кроме того, ряд технических решений позволит нам существенно снизить затраты в этой области. Построение долгосрочных взаимовыгодных отношений между нашими компаниями полностью соответствует проводимой холдингом политике импортозамещения в ИТ-инфраструктуре», - заявил по итогам подписания генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Одной из основных целей заключённого соглашения является повышение эффективности текущей деятельности компаний, включая оптимизацию тарифов на вычислительные мощности и информационные сервисы, которые компания «РТ-Информ» предоставляет предприятиям холдинга «Вертолёты России». В свою очередь в «Ростелекоме» выразили готовность предоставлять участникам соглашения всю вычислительную инфраструктуру и информационные сервисы.

АО «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка «Вертолётов России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.