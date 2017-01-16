"Вертолёты России" впервые поставят в Пакистан гражданскую технику
16.01.2017, 14:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг "Вертолёты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) стал победителем международного тендера и заключил контракт с правительством провинции Белуджистан (Республика Пакистан) на поставку гражданского вертолёта Ми-171. Ожидается, что вертолёт будет передан в первой половине 2017 года.
Российский холдинг впервые заключает контракт с Пакистаном на поставку гражданской техники. Ожидается, что власти Белуджистана будут использовать многоцелевой вертолёт Ми-171 для пассажирских и грузовых перевозок, санитарных заданий, патрулирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
"Наша победа в тендере является закономерным показателем того, что российские вертолёты наиболее подходят для эксплуатации в этом регионе. Мы ожидаем, что власти Пакистана в будущем продолжат наращивать объёмы поставок российской техники. Предпосылки для этого есть уже сейчас", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолёты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
Выбор вертолёта типа Ми-17 для работы в Белуджистане обусловлен их подтверждённой высокой надёжностью и эффективностью применения в широком диапазоне температур, возможностью безангарного хранения, простотой обслуживания и эксплуатации в регионах с ограниченно развитой наземной инфраструктурой.
Вертолёты типа Ми-17 сегодня производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолётном заводе холдинга "Вертолёты России". По состоянию на 2014 год, было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных вертолётов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налёт насчитывает около 100 миллионов часов.
Российский холдинг впервые заключает контракт с Пакистаном на поставку гражданской техники. Ожидается, что власти Белуджистана будут использовать многоцелевой вертолёт Ми-171 для пассажирских и грузовых перевозок, санитарных заданий, патрулирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
"Наша победа в тендере является закономерным показателем того, что российские вертолёты наиболее подходят для эксплуатации в этом регионе. Мы ожидаем, что власти Пакистана в будущем продолжат наращивать объёмы поставок российской техники. Предпосылки для этого есть уже сейчас", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолёты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
Выбор вертолёта типа Ми-17 для работы в Белуджистане обусловлен их подтверждённой высокой надёжностью и эффективностью применения в широком диапазоне температур, возможностью безангарного хранения, простотой обслуживания и эксплуатации в регионах с ограниченно развитой наземной инфраструктурой.
Вертолёты типа Ми-17 сегодня производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолётном заводе холдинга "Вертолёты России". По состоянию на 2014 год, было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных вертолётов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налёт насчитывает около 100 миллионов часов.