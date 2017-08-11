ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «Вольво Карс» 10 августа объявила об отзыве автомобилей Volvo XC90 и V90 Cross Coutry, реализованных с 2016-го по 2017 год.



Причиной отзыва 17 автомобилей Volvo XC90 является возможное нарушение одного из производственных параметров устройства предварительного натяжения ремня безопасности правого сиденья третьего ряда. Несмотря на выявленное нарушение производственных требований, ремень безопасности функционирует исправно. Однако во время столкновения небольшой элемент устройства предварительного натяжения может отделиться и проникнуть в багажное отделение. На транспортных средствах Volvo XC90, подлежащих отзыву, будет произведена замена правого сиденья третьего ряда в соответствии с инструкцией, сообщает пресс-служба Росстандарта.



Причиной отзыва 18 автомобилей Volvo XC90 и V90 Cross Coutry является установленный ненадлежащий модуль контроля доменов активной безопасности, что может привести к отклонениям в работе системы помощи водителю. В результате чего радар может терять цель, не уведомляя об этом водителя. На автомобилях Volvo XC90 и V90 Cross Coutry, подлежащих отзыву, будет произведена замена модуля контроля доменов активной безопасности.



Уполномоченные представители изготовителя «Вольво Карс» проинформируют владельцев автомобилей Volvo, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.