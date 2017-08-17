Ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
17.08.2017, 22:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объединённая авиастроительная корпорация планирует начать поставки регионального пассажирского самолёта Ил-114 (головной производитель АО "РСК "МиГ") с 2022 года, в 2018 году планируется завершить сертификацию Ил-114.
"Мы планируем поставить 57 машин на внутренний рынок. Это позволит нам сэкономить порядка $5 млрд., которые были бы потрачены для покупки аналогичной техники у наших зарубежных конкурентов", – сообщил в четверг на совещании по развитию гражданской авиации Президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.
Корпорация "МиГ" является головным изготовителем нового регионального пассажирского самолёта Ил-114. Производство будет локализовано на площадках АО "РСК "МиГ" в Нижнем Новгороде и Луховицах.
"Ил-114 – это пассажирский самолёт полностью российского производства. Наши производственные мощности позволяют выйти с 2022 года на плановый объём производства – 12 самолётов в год", – прокомментировал Генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
В Луховицах будет размещена окончательная сборка самолёта. Такое решение было принято из экономической целесообразности с целью сокращения издержек, ввиду наличия подходящих производственных площадей и, в скором времени, реконструированной аэродромной базы "Третьяково", лётно-испытательного комплекса.
Ил-114 – универсальная платформа, которая может использоваться для пассажирских и грузовых перевозок. На её базе можно создать патрульный или санитарный самолёт, применять его в полярной авиации с установкой лыжно-колёсного шасси, эксплуатировать в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Самолёт вмещает до 68 пассажиров. Программа модернизации воздушного судна предусматривает установку новой авионики и новых двигателей, расширение функционала и новые возможности по эксплуатации с неподготовленных аэродромов.
"Мы планируем поставить 57 машин на внутренний рынок. Это позволит нам сэкономить порядка $5 млрд., которые были бы потрачены для покупки аналогичной техники у наших зарубежных конкурентов", – сообщил в четверг на совещании по развитию гражданской авиации Президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.
Корпорация "МиГ" является головным изготовителем нового регионального пассажирского самолёта Ил-114. Производство будет локализовано на площадках АО "РСК "МиГ" в Нижнем Новгороде и Луховицах.
"Ил-114 – это пассажирский самолёт полностью российского производства. Наши производственные мощности позволяют выйти с 2022 года на плановый объём производства – 12 самолётов в год", – прокомментировал Генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
В Луховицах будет размещена окончательная сборка самолёта. Такое решение было принято из экономической целесообразности с целью сокращения издержек, ввиду наличия подходящих производственных площадей и, в скором времени, реконструированной аэродромной базы "Третьяково", лётно-испытательного комплекса.
Ил-114 – универсальная платформа, которая может использоваться для пассажирских и грузовых перевозок. На её базе можно создать патрульный или санитарный самолёт, применять его в полярной авиации с установкой лыжно-колёсного шасси, эксплуатировать в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Самолёт вмещает до 68 пассажиров. Программа модернизации воздушного судна предусматривает установку новой авионики и новых двигателей, расширение функционала и новые возможности по эксплуатации с неподготовленных аэродромов.
Источник: РСК "МиГ"