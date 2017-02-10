ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным аналитической компании АСМ-холдинг объём выпуска грузовых автомобилей, включая лёгкие грузовики, за январь-декабрь 2016 года увеличился на 7,7%, выпущено 135,6 тыс. шт.

Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе-декабре 2016 года увеличился на 4,6%, выпущено 121,9 тыс. шт. Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: КАМАЗ - (+22,5%), УАЗ - (+12,9%), Саранский завод автосамосвалов - (+3,6%), Чайка-НН - (+2,8%), Бецема (рост в 3,3 раза), Брянский автомобильный завод - (+73,9%).

Выпуск автомобилей иностранных брендов в январе-декабре 2016 года увеличился на 45,9%, выпущено 13,7 тыс. шт. Увеличили выпуск грузовых автомобилей следующие предприятия: компания Форд Соллерс Елабуга - (+79,4%), Даймлер Камаз Рус (Мерседес-Бенц Тракс Восток) - (+93,0%), Вольво Восток - (рост в 3,3 раза), ГК "Автотор" ? (рост в 2,5 раза), Ивеко-АМТ - (+50,5%).

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России составила в январе-декабре 2016 года 10,1% (в январе-декабре 2015 года - 7,5%).

Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-декабре 2016 года отгрузили потребителям 136,8 тыс. автомобиля или 108,1% к уровню отгрузки за январь-декабрь 2015 года.