Загорский трубный завод выиграл тендер на поставку труб для "Ямал СПГ"
18.01.2017, 18:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Загорский трубный завод выиграл тендер на поставку труб в теплоизоляции для ОАО "Ямал СПГ". В общей сложности будет поставлено 10 тыс. т труб размером 530х25 мм и 530х28 мм из стали классом прочности Х70 в теплоизоляции ЭП-ППУ-ОЦ 710.
Трубы будут использованы для строительства второй очереди Южно-Тамбейского ГМК, в частности объектов "Газосборная сеть (II этап) Газопровод-шлейф от куста №1" и "Газосборная сеть (II этап) Газопровод-шлейф от куста №2".
Инвестиционный проект строительства Загорского трубного завода в ноябре 2015г. на выставке Металл-Экспо признан Главным событием года металлургии России. Менеджеры Загорского ТЗ активно работали с потребителями на ноябрьской выставке Металл-Экспо 2016.
Трубы будут использованы для строительства второй очереди Южно-Тамбейского ГМК, в частности объектов "Газосборная сеть (II этап) Газопровод-шлейф от куста №1" и "Газосборная сеть (II этап) Газопровод-шлейф от куста №2".
Инвестиционный проект строительства Загорского трубного завода в ноябре 2015г. на выставке Металл-Экспо признан Главным событием года металлургии России. Менеджеры Загорского ТЗ активно работали с потребителями на ноябрьской выставке Металл-Экспо 2016.