ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ядерный реактор второго энергоблока выведен на 100% мощности и готовится к переводу на гарантийную эксплуатацию. Уралмашзавод поставил для первых двух энергоблоков станции краны кругового действия, краны эстакады, кран хранилища свежего ядерного топлива и две перегрузочные машины. Оборудование, спроектированное НПО "ВНИИПТМАШ", успешно работает.

Строительство АЭС "Куданкулам" - крупнейший совместный российско-индийский проект. Первый энергоблок станции, также оснащённый уралмашевским оборудованием, с конца 2014 года обеспечивает электроэнергией юг Индии. Одной из особенностей АЭС "Куданкулам" являются усовершенствованные системы безопасности. Всего Россия планирует построить в Индии до 25 атомных реакторов.

- Успешный вывод на 100% мощность второго энергоблока ещё раз подтверждает, что мы способны разрабатывать и производить современное, надёжное, соответствующее всем мировым требованиям оборудование для атомной отрасли, - говорит главный конструктор дивизиона "Нестандартное, энергетическое оборудование" Уралмашзавода Анвар Валитов.

Уралмашзавод и НПО "ВНИИПТМАШ" продолжают работу по подготовке оборудования для третьего и четвёртого энергоблоков АЭС: это перегрузочные машины, краны эстакады и шлюзы для персонала. Сегодня идёт согласование технических заданий и разработка технических проектов оборудования.

ПАО "Уралмашзавод" - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. Стратегия развития компании предусматривает создание машиностроительного предприятия мирового уровня, которое сможет комплексно обеспечивать потребности заказчиков в оборудовании. На Уралмашзаводе при поддержке стратегического партнёра - "Газпромбанк" (Акционерное общество) - разработана и реализуется инвестиционная программа, предусматривающая коренную реконструкцию производства.