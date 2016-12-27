ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ряд промышленных предприятий, в том числе европейских, интересуются возможностью занять площадку автомобильного завода концерна General Motors в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.



«К этой площадке (автозаводу GM, производство на котором остановлено) есть целый ряд интересантов, в том числе из Европы. Они приходят к нам и спрашивают: как вы посмотрите, если мы у GM купим предприятие? Я им отвечаю: мы посмотрим на это положительно, если вы будете создавать соответствующие рабочие места и производить товар, который интересен городу», - сказал Полтавченко.



В марте 2015 года GM решила прекратить производство автомобилей на площадках в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В 2016 году компания прекратила продажи в России Opel и массовых моделей Chevrolet.