"Зелёные" крыши: польза или красота
26.08.2017, 11:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На сегодня здания с зелёной крышей являются диковинкой, так что неудивительно, что они производят неизгладимое впечатление. Многие не задумываются над тем, что вся эта красота стала результатом тщательного проектирования и решения сложных технологических задач.
Стоит отметить, что зелёные кровли бывают разных типов. Так, инверсионные зелёные крыши характеризуются тем, что в них теплоизоляционный слой расположен над гидроизоляционным слоем. Таким образом, если сравнить с «пирогом» обычной кровли, то получается перевёртыш. Теплоизоляция защищает гидроизоляцию от перепадов температур, сезонных явлений негативного характера, что позволяет существенно продлить срок службы слоя. Благодаря плодородному слою, который поглощает большую часть выпавших осадков, крыша находится в безопасности. К тому же, плодородный слой сам по себе великолепный шумо- и теплоизолятор. В зимние холода он сбережёт тепло, в летнюю жару защитит от перегрева. Отметим, что под подсчётам специалистов, потери тепла через крышу могут достигать 35-40%.
Зелёные кровли делятся на две основные категории: интенсивные и экстенсивные. Первый тип преимущественно обустраивается на плоских крышах гостиниц и торговых центров. По сути, это полноценные сады, в которых полно деревьев и кустарников, зачастую с бассейнами, беседками, дорожками. Такая разновидность кровли требует очень прочного основания и толстого слоя грунта (не менее чем полтора метра). Отметим, что нагрузка подобной зелёной кровли достигает семисот килограмм на квадратный метр.
Экстенсивные зелёные кровли преимущественно используются в частных домах. Технологически это более простой вариант, причём создать такую крышу можно как на плоской, так и на скатной поверхности.
Стоит отметить, что зелёные кровли бывают разных типов. Так, инверсионные зелёные крыши характеризуются тем, что в них теплоизоляционный слой расположен над гидроизоляционным слоем. Таким образом, если сравнить с «пирогом» обычной кровли, то получается перевёртыш. Теплоизоляция защищает гидроизоляцию от перепадов температур, сезонных явлений негативного характера, что позволяет существенно продлить срок службы слоя. Благодаря плодородному слою, который поглощает большую часть выпавших осадков, крыша находится в безопасности. К тому же, плодородный слой сам по себе великолепный шумо- и теплоизолятор. В зимние холода он сбережёт тепло, в летнюю жару защитит от перегрева. Отметим, что под подсчётам специалистов, потери тепла через крышу могут достигать 35-40%.
Зелёные кровли делятся на две основные категории: интенсивные и экстенсивные. Первый тип преимущественно обустраивается на плоских крышах гостиниц и торговых центров. По сути, это полноценные сады, в которых полно деревьев и кустарников, зачастую с бассейнами, беседками, дорожками. Такая разновидность кровли требует очень прочного основания и толстого слоя грунта (не менее чем полтора метра). Отметим, что нагрузка подобной зелёной кровли достигает семисот килограмм на квадратный метр.
Экстенсивные зелёные кровли преимущественно используются в частных домах. Технологически это более простой вариант, причём создать такую крышу можно как на плоской, так и на скатной поверхности.
Источник: http://sc-os.ru