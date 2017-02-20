Доля смартфонов в сети Tele2 превысила 50%
20.02.2017, 17:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Tele2 публикует рейтинг мобильных устройств за 2016 год. По итогам отчётного периода смартфоны заняли 53% от общего числа аппаратов.
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Tele2 публикует рейтинг мобильных устройств за 2016 год. По итогам отчётного периода смартфоны заняли 53% от общего числа аппаратов.
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