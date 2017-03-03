ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "МегаФон" запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G+ (до 300 Мбит/с) в курортных и портовых городах Черноморского побережья.

Высокоскоростной мобильный интернет 4G+ теперь доступен в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсе, что обеспечивает абонентам "МегаФона" работу мобильного интернета без задержек и скачивание "тяжёлого" контента за считанные секунды. Сейчас 4G+ покрывает около 30% территории каждого населённого пункта, где сосредоточены основные жилые районы и объекты социальной инфраструктуры. Зона действия сигнала будет увеличиваться постепенно с развитием сети на территории всего Краснодарского края.

"МегаФон" сегодня единственный из мобильных операторов, кто предоставляет во всех крупных городах черноморского побережья услуги сверхскоростного мобильного интернета 4G+, - отмечает Денис Артемьев, директор отделения компании "МегаФон" по Краснодарскому краю и республике Адыгея. - Востребованность высоких мобильных скоростей возрастает: в 2016 году наши абоненты на Кубани скачали в сетях 4G почти в 3 раза больше информации, чем в 2015. Скорости 4G+ помогают "МегаФону" утвердить новые стандарты качества связи и комфорта использования мобильного интернета".

Сегодня становится всё больше мобильных устройств, работающих на новейшем стандарте передачи данных. Например, в интернет-магазине "МегаФона" предлагается более 30 гаджетов с поддержкой 4G+. Наиболее популярным из них на сегодняшний день является Apple iPhone 7.

Абонентам "МегаФона", чьи смартфоны, планшеты и модемы поддерживают технологию 4G+, мы рекомендуем обратить внимание на тариф Всё включено L с пакетом интернет-трафика 9 ГБ, тарифную опцию Интернет XL, трафик которой не лимитирован в ночное время, а также на сервис MegaFon. TV, позволяющий смотреть фильмы, сериалы и ТВ-каналы онлайн на своём мобильном устройстве в HD-качестве.